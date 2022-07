Dà di matto all’ospedale, arrestato uomo di 29 anni con precedenti

Il responsabile è stato arrestato per aver creato forte disturbo presso il pronto soccorso di Rimini. L’uomo aveva a suo carico pesanti precedenti.

Un uomo di 29 anni è stato fermato dalla polizia di Rimini per avere dato in escandescenze presso il pronto soccorso dell’Ospedale Infermi.

Il responsabile è italiano ed era già noto alle forze dell’ordine per diversi reati tra cui gravavano numerosi precedenti penali per rapina, lesioni personali, atti persecutori, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Come se non bastasse l’uomo risultava avere a carico un rintraccio per l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Da qui l’ordine della custodia in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.