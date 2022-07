Bonus €200: per alcuni raddoppia ma per altri ci sono nuovi vincoli alla spesa

Il bonus €200 continua a far discutere perché troppe cose restano poco chiare. Ma arrivano anche delle buone notizie.

Per alcune categorie spunta addirittura un graditissimo raddoppio del bonus €200 ma per altre arrivano dei vincoli poco gradevoli.

I sindacati hanno chiesto con grande forza che il bonus 200 euro alle buste paga sia esteso illimitatamente.

Per alcuni raddoppia il bonus

In sostanza i sindacati ritengono che con questa fortissima inflazione erogare 200 euro soltanto una volta sia una misura troppo scarsa.

Quindi per le associazioni che tutelano i lavoratori il bonus 200 euro deve diventare strutturale in busta paga. In sostanza qualcosa di simile a quello che era il bonus Renzi. Il governo a quanto pare non ne vuole sapere di adottare una misura così forte. Tuttavia proprio per le buste paga il bonus 200 euro raddoppierà. In sostanza il governo ha fatto sapere che erogherà altri 200 euro per i lavoratori dipendenti. Vediamo come. Il governo appronterà un aumento delle buste paga per quattro mesi. Probabilmente saranno gli ultimi quattro mesi dell’anno a beneficiare di questo aumento. Si tratta di un aumento che oscillerà tra i 50 e i 70€.

Chi non lo può spendere come vuole

Quindi nel complesso i lavoratori dipendenti si ritroveranno altri 200 euro in più oltre i 200 euro del bonus. Ma se per i lavoratori dipendenti arriva un raddoppio del bonus €200 per un’altra categoria arriva però una nuova serie di paletti. Innanzitutto va sottolineato come tante categorie fragili in realtà non riceveranno proprio il bonus 200€. Ma c’è una categoria di beneficiari che non potrà spendere 200 euro del bonus liberamente come vuole. Questo può apparire sorprendente ma è la verità. Infatti saranno proprio i beneficiari di reddito e di pensione di cittadinanza ad essere vincolati nella spesa del bonus 200 euro. Infatti chi percepisce reddito e pensione di cittadinanza non può acquistare quello che vuole.

I limiti alla spesa

Infatti proprio queste misure sociali impediscono che con i soldi della card gialla si possano acquistare alcolici, armi da fuoco pellicce o altri beni considerati poco etici. In sostanza tutte queste limitazioni previste per gli acquisti con reddito e pensione di cittadinanza ci saranno anche per i 200 euro del bonus. Quindi i percettori del reddito grillino dovranno stare attenti a come spenderanno questi 200 euro e non dovranno pensare che per questi 200 euro non si applicano le consuete limitazioni alle quali sono ormai abituati.