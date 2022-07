I buoni fruttiferi postali quadruplicano gli interessi: altrimenti perdi 8% all’anno

Purtroppo l’inflazione è arrivata all’8%, e questa è una vera stangata per gli italiani.

Gli italiani sono abituati a tenere il denaro parcheggiato sul conto corrente. Fino ad oggi questo non era un grosso problema perché l’inflazione era praticamente zero.

Ma adesso che l’inflazione è cresciuta ad uno spaventoso 8%, tenere il denaro fermo sul conto corrente significa che negli ultimi 12 mesi si è perso l’8% dei propri risparmi.

L’inflazione è una stangata sui risparmi

Una stangata vera e propria contro la quale gli Italiani devono difendersi. Una delle difese sicuramente di popolari contro l’inflazione sono i buoni fruttiferi postali.

Si tratta di un investimento che gli italiani hanno sempre amato ma che ultimamente è diventato veramente necessario da quando è tornata ad alta inflazione. Ma ultimamente Poste Italiane ha deciso letteralmente di quadruplicare gli interessi offerti sui buoni fruttiferi rispetto a quelli proposti già solo pochi mesi fa. Ma ci sono anche altri modi per difendersi. Si tratta chiaramente di un’offerta da non perdere e cerchiamo di capire il perché. Le banche centrali hanno cominciato ad aumentare i tassi per cercare di arginare il grave fenomeno inflazionistico.

Cosa rischiano gli italiani

Teoricamente con l’aumento dei tassi, l’inflazione dovrebbe diminuire ma questo non è garantito. Attualmente l’inflazione è all’8% e si spera che gli aumenti dei tassi voluti dalle banche centrali possono riportarla a valori più sostenibili. Ma il problema è che l’aumento dei tassi potrebbe generare un vero e proprio tonfo sulle borse. Inoltre l’aumento dei tassi potrebbe anche accelerare la tenuta recessione. Questo significa che le banche centrali potrebbero decisamente spaventarsi e tornare sui loro passi. In sostanza le banche centrali potrebbero anche fermare l’aumento dei tassi per paura della recessione.

Non solo buoni fruttiferi per difendersi

Se dovessero fare questo l’inflazione potrebbe tornare a galoppare. Insomma l’inflazione è un grave problema e per difendersi ci sono sostanzialmente due vie. La prima è quella dei buoni fruttiferi postali mentre l’altra è quella dei Buoni del Tesoro che ultimamente stanno offrendo interessi anche molto allettanti. Altre vie per difendersi dall’inflazione sono l’oro ed il mattone. Tuttavia questi ultimi strumenti ultimamente sono guardati con un certo sospetto dagli analisti proprio per le bizzarre fluttuazioni imposte da un mercato ormai troppo manipolato negli anni passati.