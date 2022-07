Il bonus da €500 aiuta le famiglie con figli ma scade tra poco, nuovo regalo

Un bonus da €500 può dare una mano concreta alle famiglie che abbiano figli a carico ma la scadenza è breve.

In questo periodo le famiglie sono messe a dura prova dall’inflazione. Il costo della vita aumenta continuamente e così i nuclei familiari italiani incontrano serie difficoltà a far quadrare il bilancio.

Si cerca di fare economia su tutto e si va alla ricerca di bonus che possano dare un contributo. Ma questo bonus da 500 euro pensato proprio per le famiglie con figli è sicuramente una buona idea.

E’ pensato per le famiglie con i figli a carico

Si tratta di un bonus una tantum ma ciò non significa che sia meno interessante.

Quando si hanno figli a carico le spese sono tante e questo bonus va proprio agevolare le spese per la formazione dei ragazzi. Si tratta di un bonus che si può chiedere direttamente on-line e che eroga un voucher da €500 che poi il ragazzo potrà spendere. Stiamo parlando del bonus cultura per i diciottenni. Infatti entro il 31 agosto tutti coloro i quali sono nati nel 2003 possono richiedere il bonus cultura sull’apposito sito. Con il bonus cultura si potranno acquistare libri cartacei oppure digitali, ma anche musica e biglietti per cinema, teatri e musei.

Attenzione a come si può utilizzare

In realtà l’elenco dei prodotti culturali che si possono acquistare col bonus è lunghissimo e ci sono persino gli abbonamenti alle riviste e gli ingressi agli eventi culturali. Tuttavia riguardo il bonus dei diciottenni c’è da sottolineare una cosa. L’elenco dei prodotti culturali che possono essere acquistati col bonus che è veramente lunghissimo ma è comunque sia circoscritto. Infatti con il voucher generato dal sito del governo non si potrà acquistare qualsiasi cosa il ragazzo voglia.

Come ottenerlo

Ci sono dei limiti un po’ come capita per il reddito di cittadinanza. Tuttavia negli anni passati alcuni negozianti hanno proposto ai ragazzi di spendere presso di loro il bonus cultura per i diciottenni ed in cambio avrebbero dato al ragazzo danaro liquido da spendere in modo libero. Le forze dell’ordine hanno spesso scoperto questi traffici. Ma bisogna sottolineare come queste attività sono assolutamente illecite e quando si percepisce il bonus bisogna utilizzarlo soltanto per gli acquisti consentiti.