Contrabbandavano telefonini nelle scatole dei biscotti: fermati in aeroporto

Tre passeggeri fermati in aeroporto. Avevano nascosto decine di telefonini nelle scatole di biscotti per aggirare i controlli.

Ma non avevano fatto i conti coi controlli aeroportuali. I finanzieri e i funzionari della dogana così li hanno scoperti.

Settantaquattro telefoni cellulari e relativi accessori. Trovati all’aeroporto di Napoli Capodichino nei bagagli di tre passeggeri. La scoperta è avvenuta durante un controllo congiunto dei funzionari Adm (Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli) e delle Fiamme gialle.

I 74 telefonini sono stati ritrovati all’interno dei bagagli di tre passeggeri in partenza per il Marocco. Il trio aveva artatamente nascosto i cellulari a scopo di traffico illecito. Per eludere i controlli di sicurezza, parte della merce era stata occultata in confezioni di biscotti . E poi riempita con formati di pasta alimentare.

Prima i funzionari hanno verificato la mancanza di ogni documentazione giustificativa relativa ai cellulati trasportati. Dopodiché è scattato il sequestro probatorio. Per i tre passeggeri invece è partita la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.