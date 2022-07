Covid: situazione grave in Germania, troppi ricoveri e scarso personale

Rischio collasso sanitario in Germania dove c’è un aumento enorme di casi di Covid e ricoveri. Mancano i sanitari ma anche le strutture non sono state adeguate in questi ultimi anni per affrontare il virus.

La Germania sta affrontando una nuova emergenza dovuta all’aumento dei casi di Covid e il conseguente numero crescente di ricoveri nelle sue strutture ospedaliere. Ad aggravare la situazione c’è la scarsità di personale sanitario disponibile, dovuto sia ai contagi sia alle persone che stanno già godendo delle ferie estive.

Nel Paese circa il 55% delle unità di terapia intensiva è in stato di sofferenza, trattasi di 736 strutture. In rianimazione si trovano 1.212 persone, oltre il doppio rispetto alla situazione di luglio dello scorso anno e il quadruplo rispetto allo stesso mese del 2020. Per il capo della terapia intensiva del Sankt Antonius Hospital Eschweiler, Uwe Janssens, una condizione insostenibile. “Non può più andare avanti così” afferma.

L’associazione tedesca per la terapia intensiva e la medicina d’urgenza ha diffuso i dati sulla difficile situazione, affermando che il 32% delle strutture di rianimazione ha possibilità di intervento limitato. Un altro 23% è invece costretto ad annullare o posticipare le operazioni programmate per mantenere un sufficiente numero di posti letto liberi.

I CONTAGI IN GERMANIA

Attualmente la Germania registra un’incidenza settimanale di oltre 700 casi ogni 100mila abitanti, mentre un anno fa a luglio era di 5,8. I pazienti Covid in terapia intensiva occupano il 5% del totale dei posti letto disponibili. Il Paese, nonostante le numerose raccomandazioni, non ha migliorato le strutture ospedaliere per l’emergenza Covid né aumentato a sufficienza il personale. La Germania aveva già una carenza di infermieri e medici prima della pandemia.

Questo porta non solo le terapie intensive ma tutto il sistema sanitario in forte stress, con pazienti che entrano in ospedale per altri motivi e rimangono contagiati. “Vediamo colli di bottiglia negli ospedali, specie nello Stato dello Schleswig-Holstein, con i suoi dati di contagi particolarmente elevati – ha detto la presidente del Marburger Bund Susanne Johna. –Ma anche alcuni servizi in altri Länder, guardie mediche e pronto soccorso, lavorano solo in parte a causa della carenza di personale. Dobbiamo anche presumere che sempre più lavoratori verranno a mancare nelle prossime settimane”,