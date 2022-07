Ucraina: Russia condanna soldati britannici a morte, si spera nell’appello

Aiden Aslin e Shaun Pinner sono due militari britannici catturati dall’esercito filo-russo e condannati a morte. Tra un mese è previsto l’appello, insieme a loro anche un cittadino marocchino.

C’è apprensione per la vita di due cittadini del Regno Unito e uno del Marocco per la condanna a morte subita dopo essere stati catturati dall’esercito russo mentre combattevano in Ucraina a fianco dell’esercito di Kiev. I tre hanno subito la sentenza in primo grado dalle autorità filo-russe del Donbass, ma tra un mese è atteso l’appello.

I due britannici sono Aiden Aslin, di 28 anni, e Shaun Pinner, di 48 anni, catturati duranti gli scontri a Mariupol, nel sud-est del Paese. Secondo il tribunale dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Rpd) sono responsabili di “attività mercenarie e di aver commesso azioni volte a prendere il potere e a sovvertire l’ordine costituzionale della Rpd” e per questo condannati a morte. Insieme a loro rischia la pena capitale il cittadino marocchino Saaudun Brahim.

Lo scorso mese in un video diffuso dalla televisione russa, si vede Aslin dopo la cattura con una ferita al volto, lo speaker parla di lui come un mercenario. “Prego Dio che il popolo del Donbass mi perdoni per le mie azioni e veda che sono stato ingannato. Chi di spada ferisce di spada perisce” afferma l’uomo davanti alla telecamera in quella che parte essere una confessione forzata.

CHI E’ AIDEN ASLIN

Aslin è originario di Newark, nella regione del Nottinghamshire. Prima di fare il sondato era assistente sociale e ha già esperienza militare nella guerra in Siria dalla parte dell’esercito curdo contro i soldati dell’Isis, per cui combattè tra il 2015 e il 2017. Una volta tornato nel Regno Unito, fu processato come terrorista ma grazie alle pressioni dell’opinione pubblica, fu prosciolto dalle accuse. Dal 2018 vive in Ucraina a Mykolaiv, si era trasferito per stare con la fidanzata ucraina e aveva quindi preso la cittadinanza per poterla sposare. In queste settimane era apparso spesso sui suoi profili social raccontando le atrocità della guerra.

CHI E’ SHAUN PINNER

Secondo quanto riferito dai suoi familiari su Pinner “Vorremmo chiarire che non è un volontario, né un mercenario, ma presta ufficialmente servizio nell’esercito ucraino in conformità con la legislazione ucraina. Shaun è stato un soldato rispettato all’interno dell’esercito britannico in servizio nel Royal Anglian Regiment per molti anni. Ha prestato servizio in molte zone, tra cui l’Irlanda del Nord e con le Nazioni Unite in Bosnia“.

Dal 2018 “Shaun ha deciso di trasferirsi in Ucraina per utilizzare la sua esperienza e il suo addestramento all’interno dell’esercito ucraino. Negli ultimi quattro Shaun ha apprezzato lo stile di vita ucraino e ha considerato l’Ucraina come il suo paese d’adozione. Durante questo periodo ha incontrato sua moglie, ucraina, che è molto concentrata sui bisogni umanitari del paese“.