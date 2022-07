Dramma nei cieli: Giacomo si schianta con l’aliante e muore a soli 20 anni

Il ragazzo abitava ad Agliana, in provincia di Pistoia, era campione di nuoto e volo acrobatico. Stava facendo un allenamento a Orvieto, in Umbria

Era un grande appassionato di volo sin da quando era piccolo Giacomo di Napoli, 20 anni, di Agliana, in provincia di Pistoia.

E così, è morto facendo quello che amava fare maggiormente, cioè volare. Giacomo, infatti, ha perso la vita ieri sera, 11 luglio. Il giovane è precipitato mentre era alla guida di un aliante senza motore all’avio superficie di Castelviscardo, dalle parti di Orvieto, mentre stava facendo un allenamento.

Dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, il 20enne ha perso il controllo dell’aliante mentre stava atterrando. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarlo, perché Giacomo è deceduto sul colpo. Si sta investigando per far luce sulla dinamica esatta del sinistro, ma dai primi rilievi sembrerebbe che l’aliante, senza motore, una volta staccato dall’aereo che lo aveva condotto in quota, non sia riuscito a rimanere su tramite le correnti d’aria, schiantandosi dentro un campo.

Inutili i soccorsi, per Giacomo non si poteva far nulla. Gli inquirenti hanno sequestrato il corpo del 20enne e l’aliante. La magistratura di Terni intende dare disposizioni per una perizia sull’aliante, in modo da comprendere meglio le cause del decesso. Sul posto è sopraggiunto anche il 118. Giacomo era un nuotatore a livello agonistico per la società Cogis di Pistoia e aveva anche una grande passione per il volo acrobatico, ecco perché il suo soprannome era “nuotatore volante“.

Era un campione che ha ricevuto molti premi in aliante categoria Intermedia 2021. Ieri sera stava facendo un allenamento per i mondiali che si sarebbero tenuti a Parigi il prossimo mese. Il giovane, inoltre, era anche un membro dell’Aeroclub Volovelistico Toscano.

La passione di Giacomo per il volo nasceva dal padre, ufficiale dell’Aeronautica. Sul suo profilo Facebook, nell’ultimo suo post, aveva scritto la seguente massima:«Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il successo non ti verrà regalato. Devi conquistarlo…».

La pagina Instagram di Giacomo pullulava dei suoi successi mentre volava. Tanti i messaggi sui social da parte di amici e conoscenti. Nel frattempo, dopo quanto occorso, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza nel Volo, ha ordinato un’indagine «di sicurezza e l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente, che, ieri 11 Luglio 2022, alle ore 18:00 locali circa, presso l’aviosuperficie di Torre Alfina, a Castel Viscardo (TR), ha coinvolto, durante l’atterraggio, l’aliante Swift marche di identificazione OE-5607».