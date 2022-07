Grave malore per Pippo Franco, l’attore è ricoverato al Gemelli

Un attacco ischemico transitorio sarebbe alla base del ricovero avvenuto questa notte. Girano diverse voci ed è dunque difficile riuscire a capire le sue reali condizioni di salute.

Pippo Franco risulta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un attacco ischemico transitorio. Il famoso attore e conduttore televisivo è arrivato in pronto soccorso questa notte ma al momento non si hanno notizie certe sulle sue condizioni di salute.

Il comico sembra comunque essere in buoni condizioni e verrà dimesso nei prossimi giorni dopo avere ricevuto tutti gli accertamenti del caso. Ma secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica invece la salute di Pippo Franco sembrerebbe gravemente compromessa.

LA “MORTE” DI PIPPO FRANCO

Negli anni si sono susseguite una serie di fake news sulla presunta morte dell’attore. Uno scherzo di cattivo gusto che proprio pochi giorni fa si era rinnovata ascrivendo Pippo Franco tra le persone decedute. C’è addirittura una leggenda metropolitana che sostiene che sia morto diversi anni fa ma sia stato sostituito con un sosia per non turbare l’opinione pubblica, proprio come si vocifera (falsamente) sia accaduto all’ancora più famoso cantante e musicista ex-Beatles Paul McCartney negli anni ’60.