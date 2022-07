Limite contanti in tasca e in casa: le cifre da non superare e i nuovi controlli

Il governo sta portando avanti una dura lotta contro l’evasione fiscale. Infatti l’evasione fiscale ruba al bilancio dello Stato cifre veramente immense ogni anno.

Proprio per questo arrivano soglie da non superare per quello che riguarda i contanti in tasca ed in casa e gli Italiani devono stare molto attenti.

Come sappiamo bene l’evasione fiscale è possibile proprio grazie al denaro contante. Infatti è proprio il denaro contante che permette agli evasori fiscali di intascare cifre anche notevoli in maniera non tracciabile.

Nuove soglie e sanzioni sul contante

Quindi chiaramente ogni qualvolta che si usa il denaro contante il governo non ha la possibilità effettiva di tracciare i movimenti e di conseguenza gli evasori e i riciclatori di denaro sporco possono fare i loro traffici.

Proprio per questo il governo è molto duro nei confronti di chi venga sorpreso con troppo denaro in tasca o in casa. Prima di vedere quali sono le soglie da non superare è importante capire che tante cose stanno cambiando per quanto riguarda il denaro contante. Innanzitutto c’è la soglia dei 2.000 euro per gli acquisti in contanti. Se si fanno acquisti di 2.000 euro utilizzando il contante c’è una pesante multa e dal prossimo anno la soglia scende a mille euro.

Controlli più stringenti

Inoltre da questo mese i negozianti non potranno più rifiutare il pagamento con carta o bancomat e pretendere il contante. Quindi come vediamo il governo sta rendendo la vita sempre più difficile a chi voglia utilizzare il denaro contante. Ma vediamo cosa succede a chi venga sorpreso con troppo denaro addosso oppure in casa. Se in un controllo della finanza o di qualsiasi forza dell’ordine si dovesse essere sorpresi con troppo denaro addosso oppure in casa partirebbero immediatamente accertamenti e controlli e si dovrebbero spiegare con grande chiarezza le provenienze di quel denaro.

Cosa evitare

Ma quando si può dire che un denaro sia veramente troppo? In realtà l’attuale normativa non fissa delle soglie chiare. L’attuale normativa prevede che il denaro trovato addosso oppure trovato in casa non debba essere troppo relativamente alla situazione economica del soggetto. Quindi una persona che si trova in ristrettezze ma che venga trovata con una determinata cifra in casa potrà apparire sospetta ed essere dunque attenzionato. Tuttavia la stessa cifra potrebbe apparire assolutamente normale per un soggetto più benestante. Quindi è importante non avere denaro liquido che sia non in linea con la propria situazione.