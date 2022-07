Lo scrittore Maurizio De Giovanni ricoverato, ha avuto un infarto: il bollettino medico

Malore in nottata per lo scrittore e romanziere Maurizio De Giovanni che è stato condotto prontamente in ospedale dove ha subito un intervento di angioplastica.

La notizia, con un tweet, è stata diffusa dal senatore Sandro Ruotolo: «Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene».

De Giovanni è stato colto a un attacco cardiaco nella notte, mentre si trovava in compagnia della moglie Paola. Il romanziere è stato prontamente condotto all’ospedale Cardarelli dove ha dovuto affrontare un intervento di angioplastica, perfettamente riuscito.

Il decorso non desta preoccupazioni, il noto scrittore è tenuto dai sanitari sotto stretta sorveglianza. De Giovanni, autore de “Il Commissario Ricciardi” e de “I bastardi di Pizzofalcone” e grande tifoso del Napoli, ha ricevuto in rete un enorme abbraccio da parte dei suoi fan che, sulla bacheca pubblica lo stanno affettuosamente incoraggiando ad una pronta guarigione.

Maurizio De Giovanni, come sta lo scrittore

Le fonti ospedaliere avevano definito «non grave» la sua situazione già a metà mattinata. Un nuovo bollettino è stato diffuso intorno alle 13, «Il paziente – quanto si legge nel testo – e stato sottoposto nelle prime ore della giornata a ricovero per sindrome coronarica acuta (S.C.A.) e immediatamente sottoposto a procedura di rivascolarizzazione percutanea, con buon risultato finale. Attualmente è ricoverato nella UTIC dell’AORN Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili».