Incredibile vicenda in un ospedale, dove un medico ha aggredito sessualmente una donna che stava partorendo tramite parto cesareo. L’uomo è stato arrestato grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza.

Violentata in sala operatoria dal medico poco dopo avere subito un parto cesareo. E’ accaduto a una donna di 32 anni sotto anestesia, ma l’uomo non aveva considerato le telecamere di sicurezza installate nella sala operatoria che hanno ripreso il fatto. Chiaramente il medico è stato denunciato e verrà probabilmente condannato.

Il fatto è avvenuto Hospital da Mulher di Vilar dos Teles a São João de Meriti, nello Stato di Rio de Janeiro in Brasile. Anche l’ospedale dove lavorava il dottore ha sporto denuncia nei suoi confronti. Ad accorgersi della violenza sessuale è stata la direzione sanitaria che aveva deciso di installare la videosorveglianza, insospettita dall’uso di farmaci anestetizzanti nella sala.

Il responsabile è il dottor Giovanni Quintella Bezerra, nelle immagini lo si vede violentare la donna coperta da una tenda mentre gli altri operatori stavano lavorando per il taglio cesareo a meno di un metro di distanza. Si indaga per capire se ci sono altre vittime del medico che rischia una pena minima di 8 anni fino a 15 di carcere.

IL COMMENTO DI BOLSONARO

“Sono rimasto scioccato nell’apprendere del brutale caso dell’anestesista dell’Hospital da Mulher che è stato filmato mentre stuprava una paziente. Ho stabilito che ci siano rigore e velocità nell’indagine sulla gravissima denuncia. Oltre a l’indagine della Segreteria di Stato per la Polizia Civile, è in corso un’indagine interna per prendere provvedimenti amministrativi” ha dichiarato il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro.