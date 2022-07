Ritrovati due ristoratori italiani senza vita a Stoccarda: è giallo

Si tratta di Rosario Lamattina, di Caggiano (Salerno) e Gianni Valle, abruzzese. I due cadaveri avevano riportato delle lesioni presumibilmente causate da arma da taglio

Due ristoratori italiani, Rosario Lamattina, 53 anni, di Caggiano (Salerno) e Gianni Valle, anche lui 53 anni, abruzzese, sono stati trovati morti a Stoccarda, in Germania. Il caso è già un giallo.

I due uomini, soci, sono stati rinvenuti senza vita nella sala di un ristorante della città tedesca, e i loro cadaveri presentavano dei segni di arma da taglio e violenze, come riporta Il Mattino. Lamattina e Valle erano businessmen ben integrati nell’ambito sociale locale, e avevano un giro d’affari piuttosto importante. L’ultima volta che degli italiani erano stati assassinati in un ristorante in Germania è occorsa 15 anni fa, meglio nota come strage di Duisburg o di Ferragosto, quando furono uccise sei persone per via di una faida nell’ambito della ‘ndrangheta.

Chi erano i proprietari di due noti ristoranti

Lamattina, come detto, era di Caggiano, e i suoi familiari sono partiti per recarsi in Germania e comprendere cosa sia successo al 53enne. Sono molto gli interrogativi che non hanno risposta sulle cause della morte dei due 53enni. Sul caso, infatti, stanno investigando gli inquirenti di Stoccarda. Non si esclude alcuna pista, da un litigio che può essere finito in tragedia, all’omicidio suicidio o un’aggressione punitiva.

I cadaveri dei due uomini sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di lunedì 11 luglio. Un testimone avrebbe provveduto ad allertare i poliziotti, dopo aver sentito dei rumori che venivano dal seminterrato della Geschwister Scholl Strasse, a Stoccarda. I due uomini erano titolari di due ristoranti italiani molto conosciuti a Stoccarda, ossia ‘Valle’ e ‘Perbacco’.

L’inchiesta della polizia in Germania

Per ora, la polizia non ha fatto nessun commento in merito all’ipotesi secondo la quale i due ristoratori potrebbero aver avuto una brutta lite. La polizia sta cercando di ricostruire con dovizia di particolari quanto occorso nel pomeriggio dell’11 luglio scorso.

I due ristoratori si conoscevano da molto tempo, tant’è che avevano pure lavorato insieme. Lamattina si era stabilito in Germania ben 30 anni fa. In questi anni aveva dato i natali a parecchi locali, assunto giovani che erano emigrati da diverse aree della provincia di Salerno.

Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia, cosa che potrebbe aiutare a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Intanto, la comunità di Caggiano si è detta vicina alla moglie di Lamattina e al loro figlio, Donatello.