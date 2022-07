Nascondeva candelotti esplosivi nel box condominiale: arrestata donna di 43 anni residente a San Severo (Foggia). Nel corso delle stesse operazioni, trovati e sequestrati anche munizioni, materiale per spaccio e diversi grammi di droga.

Il blitz è scattato nella notte, e ha visto l’intervento delle forze dell’ordine e degli uomini del Nucleo interregionale artificieri di Bari. Nel mirino una donna di 43 anni, residente a San Severo (provincia di Foggia), alla quale sono stati sequestrati ben 7 candelotti esplosivi di diversa fabbricazione. Gli esplosivi erano stati nascosti e occultati all’interno del suo box auto, ma durante il corso delle operazioni sono state rinvenute anche diverse altre munizioni.

Sulla vicenda stanno ora lavorando gli investigatori della Mobile di Foggia, che avranno il compito di verificare e accertare l’effettiva pericolosità del materiale rinvenuto, oltre che il movente dietro al possedimento dello stesso materiale da parte della donna. La preoccupazione è che gli esplosivi (così come anche le munizioni) possano essere stati raccolti e conservati a scopo delittuoso.

Maxi operazione nel Foggiano, blitz porta allo scoperto armi e droga

Secondo quanto viene riportato dalle agenzie di stampa, nelle scorse ore i poliziotti della Squadra Mobile di Foggia, intervenuti congiuntamente al Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e al Nucleo Interregionale Artificieri della Questura di Bari, hanno arrestato una donna di 43 anni di San Severo, nel Foggiano. La donna, infatti, è stata scoperta detenere materiale esplosivo particolarmente pericoloso, conservato e nascosto all’interno di un box condominiale.

La scoperta è stata effettuata durante i servizi predisposti dal Questore del capoluogo, con gli agenti che hanno passato al setaccio un gruppo di box appartenenti a un immobile nel comune di San Severo. Sono state effettuate circa una decina di perquisizioni, tutte finalizzate alla ricerca di armi, ed è stato proprio al termine delle stesse che gli agenti hanno localizzato, all’interno di un locale riconducibile alla 43enne, il materiale incriminato.

Nel box della donna sono stati ritrovati ben 7 candelotti esplosivi di diversa fabbricazione, i quali – secondo gli accertamenti tecnici svolti dagli artificieri – potrebbero essere classificati con un “rischio potenziale elevato“. Sempre nel corso delle indagini, in un’altra area condominiale le forze dell’ordine hanno invece scoperto e sequestrato 128 cartucce calibro 12 inesplose. Ancora da identificare il presunto proprietario di questo ritrovamento, sul quale stanno ora indagando gli uomini della Mobile di Foggia. Lo scopo, sia per quanto riguarda i candelotti che per ciò che concerne le munizioni, è capire questi materiali potessero essere destinati al compimento di eventuali azioni delittuose.

Sempre contestualmente ai controlli effettuati sul territorio dalla Mobile, una perquisizione effettuata all’interno di un altro edificio in stato di abbandono situato a Foggia, sono stati ritrovati diversi strumenti usati per il frazionamento e il confezionamento di droga. Nello specifico, gli agenti hanno sequestrato un bilancino elettrico, 5 lame da cutter e alcune buste trasparenti con chiusura ermetica a pressione contenenti. All’interno delle stesse buste, sono stati rivenuti 2,80 e 39,30 grammi di sostanze stupefacenti, e 200 grammi di marijuana.