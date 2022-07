Tariq Ramadan incriminato in Francia con l’accusa di 4 stupri

La procura di Parigi ha incriminato il teologo islamico accusandolo di quattro violenze sessuali. Ecco che cosa è successo

La procura di Parigi ha accusato il teologo islamico Tariq Ramadan di aver commesso quattro stupri, ponendo l’accento su uno stupro in particolare, occorso ai danni di una donna molto fragile.

Ora saranno i magistrati istruttori che si stanno occupando del suo caso, di stabilire se le prove sono sufficienti per poter processare l’uomo. Il teologo islamico, 59 anni, è un personaggio alquanto controverso, la cui nazionalità è svizzera ma ha origini egiziane. L’uomo è attualmente in carcere preventivo da circa una decina di mesi.

All’inizio, il teologo aveva negato di aver avuto dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, poi ha confessato in merito a relazioni che ha definito di “dominazione“, specificando che si era trattato di rapporti “rudi ma consensuali“.

Ramadan ha già avuto una sanzione per aver svelato in un libro, il nome delle donne che lo accusavano di stupro.

I presunti stupri

Tariq Ramadan ha scritto diversi libri, e ha insegnato Studi islamici a Oxford, ma nel 2017 era rimasto in aspettativa, dopo le accuse contro di lui, per stupro, in Francia. I fatti di cui è accusato risalgono a un periodo compreso tra il 2009 e il 2016.

Ramadan, che ha avuto un dottorato all’Università di Ginevra con una tesi scritta sul nonno, ha fondato in passato il movimento dei “Fratelli musulmani”, e le affermazioni da lui fatte in merito alle donne sono sempre apparse molto controverse. Nell’ottobre del 2017, il teologo fu denunciato per stupro da due donne (oggi è accusato di 4 violenze sessuali).

Nello specifico, si tratta dell’ex salafista H. Ayari, la quale lo aveva accusato di aver abusato di lei nel 2012, in una camera d’albergo dopo che lei si era rivolta al teologo per avere dei consigli di tipo religioso. La donna ha raccontato, all’epoca, che Ramadan le aveva proposto un incontro nella stanza d’hotel e lui «si è buttato su di me come una bestia, ha tentato di strangolarmi, ha detto: ‘È ciò che ti meriti’».

Un’altra donna, rimasta anonima, raccontò alla stampa francese che Ramadan l’avrebbe adescata sempre su invito in una camera d’hotel, per un consulto religioso, e poi l’avrebbe assalita e stuprata. Da quel momento in poi sono emerse altre accuse, alcune vanno in prescrizione, come quelle presunte ai danno di minorenni all’Università di Ginevra negli anni ’80/’90. Ora saranno i magistrati a decidere come procedere.