Bambino down di sei anni trovato morto nel laghetto vicino casa

Orribile tragedia per una famiglia che ha prima subito la scomparsa del piccolo e poi il ritrovamento proprio vicino casa. Il bambino era morto annegato in un laghetto.

Era scomparso da alcuni giorni Landon Raber, un bambino di sei anni affetto da sindrome di down e autismo non verbale, forse allontanandosi dalla casa dei genitori di sua volontà. Le ricerche sono terminate quando purtroppo il suo corpicino è stato ritrovato 24 ore: Waldy, così era affettuosamente chiamato dai suoi cari, era annegato in un piccolo lago non distante dalla sua abitazione.

Il fatto è avvenuto in Virginia, diversi erano stati gli appelli di genitori e istituzioni per chiedere aiuto ai cittadini nelle ricerche. “Aiutateci a trovare questo bambino di sei anni, con autismo non verbale. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni grigi e una maglietta verde e blu” era uno degli annunci pubblicati dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Buckingham prima che Waldy venisse trovato deceduto.

“Quanto accaduto è una grande tragedia, tutti noi, come comunità, piangiamo questa perdita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli sforzi delle ricerche, compresi i vigili del fuoco e i residenti che si sono attivati per darci una mano” ha poi scritto lo sceriffo dopo il triste ritrovamento. L’intera comunità cittadina si è stretta in un abbraccio intorno a Cynthia e Jason, i genitori del piccolo.

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti voi. Io, come tutta la comunità, rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere alla famiglia del bambino, per la loro dolorosa perdita” è stato il pensiero dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dopo il ritrovamento.

BIMBI SPERDUTI

Purtroppo quello della scomparsa di bambini affetti da autismo è una tragedia frequente, come evidenziato dalla a fondazione The Aware che aveva partecipato alle ricerche di Landon. Circa il 50% di questi ragazzi perde spesso contatto con l’ambiente in cui si trovano e finisco per perdersi, il 49% delle famiglie con un caso ha dichiarato di avere avuto almeno un episodio di scomparsa, il 24% che il proprio fischio ha rischiato di annegare e il 65% che il bambino sia stato coinvolto in un incidente stradale.

Secondo la fondazione: “I bambini con lo spettro autistico tendono a cercare spazi piccoli o chiusi, e a recarsi nei pressi dell’acqua o di altri posti che in loro riscuotono un interesse particolare. Ma potrebbero anche provare a scappare, attirati da stimoli visivi o acustici. Ci sono diversi fattori di rischio, compresi quelli di essere rapiti e sfruttati“.