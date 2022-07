Corre a 120km/h col monopattino: 23enne denunciato

Aveva modificato il monopattino elettrico con un motore da 4mila watt, ma il Codice della Strada permette una potenza di max 500

Lo hanno beccato mentre correva a 120 km/h con un monopattino elettrico modificato, con un motore decisamente più potente del limite consentito dal Codice della Strada. È stato l’autovelox a rilevare a quanto andasse.

L’episodio è occorso a Glis, frazione di Briga nel Canton Vallese dove un italiano di 23 anni è stato denunciato dalla polizia. Era quasi mezzanotte quando un monopattino elettrico è stato notato da alcuni agenti. A seguito dei controlli eseguiti dai poliziotti è stato appurato che il monopattino era stato modificato, facendo sì che raggiungesse una velocità oraria di max 120 km/h.

Il motore aveva potenza 4mila watt, ma un monopattino autorizzato deve avere una velocità di 20 km/h e la potenza di 500 watt. Ora il monopattino è sotto sequestro, e il ragazzo, che risiede nel Canton Vallese, denunciato per violazione delle regole del Codice della Strada.

Non è il primo caso in cui i poliziotti svizzeri si ritrovino davanti a una vicenda del genere. La maggior parte dei monopattini in vendita sul mercato, da quanto afferma la polizia svizzera, sono illegali, non a norma di legge. In quel caso, li contrassegnano con la seguente dicitura:«Non autorizzato al traffico pubblico».

Chi viene sorpreso si becca una denuncia e delle multe. Se poi causa un sinistro, si annulla la copertura assicurativa.