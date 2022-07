Sbircia sul cellulare del fidanzato e trova messaggini di altre donne: scoppia il finimondo

Una donna è andata su tutte le furie dopo aver scoperto, sbirciando il cellulare del compagno, dei messaggini da parte di altre donne.

A quel punto è scoppiato il finimondo, tra invettive, accuse di tradimento e lancio di oggetti all’indirizzo del fidanzato. Alla fine la donna, infuriata per la gelosia, lo ha messo alla porta. Lui così ha dovuto chiamare la polizia per poter rientrare all’interno dell’abitazione e riprendere i propri oggetti personali.

A Perugia, dopo aver ricevuto una segnalazione – attraverso una chiamata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono dovuti intervenire presso un’abitazione del capoluogo umbro. Il motivo? Un violento litigio scoppiato per motivi passionali.

I poliziotti si sono subito recati sul luogo della segnalazione ricevuta. Una volta giunti sul posto, gli agenti sono stati ricevuti da una ragazza, classe 1994, cittadina brasiliana. La ventottenne ha raccontato loro di aver avuto un’accesa discussione col compagno. All’origine della lite ci sarebbero dei sospetti di tradimento. La donna ha riferito infatti di aver scoperto nel telefonino del fidanzato alcuni messaggi ambigui ricevuti da altre donne. Da qui l’attacco di gelosia che ha fatto scoppiare la furibonda lite tra i due.

La gelosia all’origine della furibonda lite tra i due fidanzati

A quel punto la polizia ha deciso di sentire il compagno della donna, un cittadino italiano di 36 anni ((classe 1986). L’uomo ha confermato l’acceso litigio con la con la ragazza a causa della gelosia. Il trentaseienne ha raccontato agli agenti di come la donna si fosse infuriata per il fatto dei messaggi nel cellulare. La fidanzata brasiliana è andata in escandescenze. La furia della donna è dilagata, mettendo a soqquadro l’appartamento condiviso col trentaseienne italiano.

Un lancio di accuse, ma non solo…

Così non si era limitata a lanciargli accuse di tradimento, ma anche oggetti e suppellettili. La ventottenne brasiliana le ha lanciate in aria, arrivando perfino, al culmine della furia, a cacciarlo fuori di casa chiudendolo fuori dall’abitazione. Per poter fare rientro nell’appartamento aveva dovuto chiedere l’intervento di una squadra volante al Numero Unico di Emergenza.

Gli operatori della pattuglia, visto lo stato di tensione che divideva i due fidanzati, hanno cercato di placare i bollenti spiriti. Dopo il tentativo di placare gli animi, hanno accompagnato l’uomo in casa per recuperare alcuni oggetti personali e allontanarsi spontaneamente dall’appartamento.