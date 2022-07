“Nonna, aiutami a saldare il debito”. Ma è una truffa, arrestato il finto nipote

Un truffatore ha usato il trucco del ‘finto nipote’ per raggiare un’anziana e farsi consegnare soldi e gioielli.

La donna ha capito di essere stata ingannata e ha subito avvisato i carabinieri. Che hanno preso il truffatore mentre stava per svignarsela.

Di nuovo una truffa ai danni di una anziana. È accaduto sull’isola d’Ischia, dove un uomo ha pensato di usare il trucchetto che in tanti adottano per spillare soldi ai vecchietti. Ovvero la truffa del finto nipote. Lo schema è semplice: consiste nell’inventarsi un grosso debito da ripagare da parte del nipote (o del figlio). E farsi così consegnare denaro e preziosi dall’anziana vittima.

Il fatto è avvenuto sull’isola d’Ischia, anche se il truffatore risiede a Napoli. I carabinieri lo hanno già scoperto e arrestato. La vittima della truffa è una donna di 76 anni del posto. A trarla in inganno sono state le decine di telefonate del nipote. O almeno di quello che le credeva essere suo nipote. Perché a chiamarla non era il nipote vero, ovviamente, ma quello finto.

Il trucchetto spillasoldi per truffare gli anziani

La voce nella cornetta del telefono l’ha persuasa. Il truffatore le chiedeva di versare urgentemente 6 mila euro per ripianare un debito contratto dal nipote. Tutto falso naturalmente. Era invece molto reale la visita che di lì a poco avrebbe ricevuto. Poco dopo la telefonata si è presentato infatti a casa dell’anziana donna un amico del nipote (anche lui finto chiaramente) per prelevare la somma di denaro.

Spinta dal desiderio di aiutare il nipote inguaiato, la donna ha racimolato in fretta 1600 euro in contanti, tutti i soldi che aveva a sua disposizione in quel momento in casa. Inoltre ha raccolto anche gioielli in oro per un valore pari a circa 5 mila euro. E successivamente li ha consegnati nelle mani della persona (il sedicente amico del nipote) che si è presentata alla sua porta di casa.

La denuncia dopo la scoperta del raggiro

Soltanto dopo, in un secondo momento, l’anziana ha realizzato che era tutto falso. Dopo aver capito di essere stata truffata ha avvisato allora i carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Ischia hanno individuato il truffatore. Si tratta di uomo di 57 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine.

Gli uomini dell’Arma lo hanno sorpreso a bordo di un aliscafo in partenza per Napoli. Sfumato temporaneamente il viaggio per il capoluogo partenopeo. L’uomo è finito in manette, anche se ben presto potrà tornare a Napoli. Ma non a casa, quanto nel carcere di Poggioreale.

Il bottino della truffa, soldi e monili, non è stato recuperato. Continuano le indagini per arrivare a rintracciare gli eventuali complici della truffa, a partire dal finto amico che ha preso in consegna denaro e preziosi dall’anziana vittima.