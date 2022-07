È morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Usa, Donald Trump. Aveva 73 anni. La notizia è stata diffusa da diverse testate statunitensi e confermata poi da fonti della famiglia.

“Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica”, ha affermato la famiglia Trump in una nota.

Le parole di Donald Trump

L’ex presidente Usa, Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione: “Sono molto rattristato nell’ informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City”, ha scritto su Truth Social. “Era una persona meravigliosa, bella, una donna straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana!”