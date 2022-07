Carrozza si sgancia da montagne russe: muore 14enne, ferito un 13enne

I vigili del fuoco hanno salvato le persone rimaste bloccate sulle montagne russe dopo l’incidente. La polizia danese ha avviato un’indagine

Panico al parco divertimenti ad Aarhus, nei pressi di Copenhagen, in Danimarca. Doveva essere una giornata serena ma invece si è trasformata in tragedia per due famiglie.

Una ragazza di 14 anni è deceduta e un 13enne è rimasto ferito al parco, dopo che la carrozza delle montagne russe, su cui i due giovanissimi era saliti, si è sganciata. La notizia è stata confermata dal direttore del parco Henrik Ragborg Olsen a Tv2:«Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno».

Una tragica fatalità che ha portato la via della ragazza di 14 anni. I vigili del fuoco hanno liberato coloro che erano rimasti bloccati sulla giostra, a seguito del drammatico incidente. La polizia ha anche provveduto a chiudere il parco per eseguire rilievi atti a individuare le cause del sinistro. Il parco resterà quindi chiuso fino a nuove disposizioni.

Da quanto si apprende dal Copenhagen Post, il 13enne è stato trasportato in nosocomio poiché ha riportato una lesione alla mano. «Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo assistenza psicologica alle persone che hanno assistito all’incidente. Questo vale sia per il personale che per gli ospiti e i familiari», ha detto il direttore del parco divertimenti.

Le montagne russe in cui è occorso il tragico incidente, soprannominate Cobra, hanno una lunghezza pari a 400 metri e la velocità di 70 km/h., da quanto è scritto sul sito del parco.

Quattordici anni fa, nel 2008, poco dopo che il parco fu aperto, proprio una carrozza del Cobra si sganciò dal lato anteriore e quattro ragazzi restarono feriti, presentando lesioni a mani e braccia. Uno di loro riportò pure una commozione cerebrale. In quell’occasione, dall’inchiesta emersa un errore di fabbrica.