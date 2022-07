Stuprata a 10 anni rimane incinta, ma le viene impedito di abortire

Dopo la sentenza della Corte Suprema che vieta l’aborto negli Stati Uniti, ha creato molto scalpore la vicenda di una bambina rimasta incinta in seguito a violenza sessuale alla quale è stato impedito di interrompere la gravidanza.

Ha confessato di avere abusato sessualmente di lei per ben due volte. Gershon Fuentes, un uomo di 27 anni residente a Columbus negli Stati Uniti, è stato arrestato con l’accusa di avere violentato più volte una bambina di appena 10 anni.

Come se non bastasse la bimba è rimasta incinta del suo stupratore, ma non le è stato possibile interrompere la gravidanza a causa della legge entrata in vigore nello stato dell’Ohio dopo che la Corte Suprema ha annullato la sentenza che tutelava il diritto all’aborto. La bambina si è quindi dovuta trasferire in Indiana per poter procedere con l’interruzione.

Questa vicenda ha creato molto scalpore nel Paese, tanto che addirittura il presidente americano Joe Biden in persona ha citato di questo fatto quando quando ha parlato della necessità di difendere il diritto all’aborto.