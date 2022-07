Allarme austerità e migrazioni: ecco perché il centro-destra è avvantaggiato politicamente

Due grandi allarmi ci sono per l’Europa ed il centro-destra ha sicuramente la ricetta che risulta più popolare oggi.

Vediamo che cosa sta succedendo. La recessione è alle porte e lo spread italiano si impenna oltre quota 200.

l’Italia è un paese che sconta fortissime fragilità e quindi con il temuto arrivo della recessione è inevitabile che sia guardato dagli altri paesi europei come un sorvegliato speciale

Il centro-destra ha le ricette più popolari per questo momento

Con l’arrivo della recessione l’austerità diventerà una vera e propria parola d’ordine per tutta l’Europa ma soprattutto per i paesi come l’Italia sarà richiesta con particolare forza.

Infatti come sappiamo i conti pubblici italiani sono notevolmente più problematici rispetto a quelli di tanti altri paesi europei e in una situazione di recessione gli altri partner europei pretendono ovviamente il rispetto di paletti minimi. Tuttavia l’austerità sta diventando una vera e propria parola ossessione in tutta Europa ma non sono soltanto gli italiani a non gradire questo tipo di ricetta. Ed infatti in tutte le ultime tornate elettorali che si sono state in Europa le forze politiche di centro-destra hanno vinto ovunque.

Migrazioni ed austerità: agli italiani fanno paura

Gli europei stanno benissimo che con la forte inflazione e la minaccia della recessione le autorità europee chiederanno un forte rigore per quello che riguarda i conti e la sinistra approva questa linea di condotta. Ecco perché sul fronte del rigore sicuramente i cittadini attualmente preferiscono tendenzialmente votare un centrodestra che invece è sempre stato allergico all’austerità. Ma c’è anche un’altra questione che politicamente avvantaggerà presumibilmente il centro-destra ed è quella dell’allarme migratorio.

Ondata migratoria senza precedenti

Infatti i migranti sono vittime della terribile stretta sul grano in posta da Vladimir Putin. Infatti Putin ha bloccato le esportazioni di grano da Russia ed Ucraina e di conseguenza l’Africa è veramente affamata. Proprio per questo sono attese forti ondate migratorie nei confronti dell’Europa. Anche questo logicamente potrà essere un argomento buono per il centrodestra. Tuttavia anche se le forze politiche di centrodestra dovessero effettivamente imporsi in Europa sarà molto difficile dire di no alle autorità che chiedono il rispetto dei conti.