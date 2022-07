Carburanti, nuove tariffe nazionali in calo su benzina e diesel

Nuovi movimenti al ribasso sui prezzi consigliati di benzina e diesel. Continua a essere in rialzo il metano

La giornata di ieri, 14 Luglio 2022, ha segnato nuovi movimenti al ribasso sui prezzi raccomandati del carburante. Un periodo di grandi altalene in merito alle quotazioni internazionali di benzina e diesel, che negli ultimi mesi hanno portato il costo di queste ultime a picchi mai raggiunti prima.

Sembra che in questa ultima settimana, la diminuzione del prezzo si stia assestando. Un bene per i mezzi che viaggiano a benzina e diesel, che vedranno i prezzi in calo di due centesimi. Oggi è la stessa Eni ad eseguire questo taglio sul costo finale. Non segue la stessa tendenza il metano, i cui prezzi viaggiano invece in salita.

Ma vediamo nel dettaglio le elaborazioni dei dati dichiarati dai gestori all’Osserva prezzi del Mise eseguite da Quotidiano Energia.

Per quanto riguarda la benzina: il prezzo medio nazionale, aggiornato alle ore 8 di ieri 14 Luglio 2022, è di 2,009 euro/litro per il Self-Service, mentre il valore precedente si attestava sui 2,013 euro/litro. Il prezzo della benzina oscilla comunque tra 1,989 euro/litro e 2,015 euro/litro, comprendendo i diversi marchi di erogazione. Diverso è il discorso per quanto concerne il servito.

Qui il prezzo medio nazionale praticato è di 2,150 euro/litro, mentre il valore precedente si attestava sui 2,155 euro/litro. I prezzi medi del servito, per quanto riguarda le diverse compagnie di carburante, vanno da 2,080 euro/litro e 2,217 euro/litro.

Per quanto riguarda il diesel: il prezzo medio nazionale, aggiornato alle ore 8 di ieri 14 Luglio 2022, è di 1,964 euro/litro per il Self-Service, mentre il valore precedente si attestava sui 1,968 euro/litro. Il prezzo del diesel oscilla tra 1,959 euro/litro e 1,971 euro/litro, comprendendo, anche qui, i diversi marchi di erogazione.

Il prezzo del servito, ovviamente cambia: il prezzo medio nazionale praticato è di 2,108 euro/litro, contro i 2,113 euro/litro precedenti. I prezzi medi del diesel servito nelle varie stazioni di servizio variano in base alle diverse compagnie e vanno da 2,039 euro/litro e 2,167 euro/litro.

Il Gpl si attesta con prezzi medi nazionali che vanno da 0,830 euro/litro a 0,847 euro/litro.

Il metano continua, invece, la sua salita da diversi giorni e ad oggi il prezzo medio nazionale praticato va da 2,041 euro/litro a 2,308 euro/litro.

L’andamento al ribasso che stiamo notando negli ultimi giorni di diesel e benzina, fa ben sperare che questa tendenza possa continuare anche nelle prossime settimane.