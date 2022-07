‘Apocalisse 4800‘, in arrivo il nuovo anticiclone africano

La nuova ondata di caldo eccezionale coinvolgerà mezza Europa, e potrebbe accompagnare l’Italia fino alla fine di luglio

Con ben 45-46 gradi C all’ombra “Apocalisse 4800” colpisce la penisola iberica e si sposta velocemente verso quella italica.

Con un nome che sembra il titolo di un film, per l’appunto apocalittico, il nuovo anticiclone africano sta per abbattersi sull’Italia e non solo. Sarà ben mezza Europa ad essere travolta dal caldo straordinario.

Questo anticiclone porterà un caldo impazzito non solamente a bassa quota, ma anche in montagna, dove lo zero termico raggiungerà addirittura i 4.800 metri. Una situazione certamente atipica che ha colpito per prima la penisola iberica, che sta fronteggiando la sesta ondata di caldo dall’inizio della stagione estiva, con temperature ben al di sopra delle medie.

Il caldo eccezionale terrà le temperature al di sopra dello zero termico anche sul Monte Bianco, dove solitamente si va ben al di sotto dello zero. Da oggi 15 Luglio 2022, dunque anche l’Italia è stata raggiunta da “Apocalisse 4800”, che potrebbe essere un preludio di un lungo periodo di caldo superiore alla media. Gli esperti, infatti, dichiarano che c’è l’ipotesi che l’anticiclone africano ci accompagni fino a metà della prossima settimana o, nel peggiore dei casi, fino alla fine del mese di Luglio.

L’aumento considerevole delle temperature nella nostra penisola previsto nei prossimi giorni viene confermato dai vari esperti di meteorologia. Sperimenteranno, già da oggi, temperature che si aggirano tra i 37 e i 38 gradi all’ombra, le regioni Lombardia ed Emilia Romagna. Sarà nel prossimo fine settimana, ovvero tra domani e domenica, che le temperature aumenteranno notevolmente anche in tutto il centro-sud della penisola italiana.

Valori compresi tra i 36 e i 38 gradi Centigradi, ben oltre la media dunque, ci accompagneranno per almeno una settimana su gran parte del territorio nazionale, arrivando a raggiungere anche picchi localmente più elevati.

Ampliando lo sguardo all’intera Europa, nella lista dei Paesi che sperimenteranno il caldo eccezionale, potrebbero esserci anche Germania, Danimarca e persino Inghilterra, Irlanda e Scozia.

Addirittura, il centro europeo Ecmwf rileva temperature ben al di sopra della media anche per il trimestre Settembre / Ottobre / Novembre 2022.

Se così dovesse essere, certamente l’estate 2022 passerebbe alla storia come la più lunga in assoluto. Con temperature elevate che ci accompagnano ormai dal mese di Maggio e potrebbero estendersi a Settembre, i mesi estivi di questa annata sarebbero ben 5.

Ci attendono dunque giorni di grande caldo e un incontro ravvicinato con il temibile “Apocalisse 4800”.