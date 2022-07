Meteo OGGI venerdì 15 luglio | Caldo in aumento da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 luglio. Sulla nostra Penisola cominciano a sentirsi gli effetti dell’anticiclone africano, che garantirà cielo sereno e caldo in aumento su quasi tutte le regioni da Nord a Sud. Previsto qualche locale addensamento con possibili precipitazioni.

L’anticiclone africano ha ormai fatto ingresso sul nostro Paese, e dominerà tutta la nostra Penisola per diverso tempo. Per quanto riguarda la giorna di oggi, avremo un cielo ampiamente soleggiato, mentre il caldo comincia ad essere in costante aumento, sia nelle regioni del Nord che in quelle del Sud. Non è da escludere nel corso del pomeriggio qualche breve fenomeno di precipitazioni o a rapido sfondo temporalesco, su quelli che sono i settori della Val Pusteria, del Cadore e della Carnia. Le temperature, sebbene la tendenza generale le vede in rialzo, concedono ancora un caldo pressoché sopportabile nella maggior parte delle città.

Nord

L’anticiclone africano torna a farsi sentire, dopo qualche settimana di tregua che ha portato sulle aree settentrionali piogge, venti e temporali. Nella giornata di oggi, però, sono previste condizioni di bel tempo prevalente, con cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Nuvolosità variabile a tratti intensa sul settore alpino/prealpino centro-orientale, con possibili rovesci o fenomeni a sfondo temporalesco dal tardo mattino e nel pomeriggio su Trentino-Alto Adige e sui settori nord di veneto e Friuli-Venezia Giulia. Possibili piogge anche fino alle ore serali e notturne.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, grazie all’effetto dell’alta pressione. L’anticiclone africano, ormai arrivato sulla nostra Penisola, garantirà una giornata ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. Il cielo sarà sereno sulla Sardegna e sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento di nubi a evoluzione diurna sui settori appeninici. Clima prevalentemente stabile e soleggiato, ad eccezione di alcune velature in transito previste nel corso della giornata.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno su tutte le regioni, ad esclusione di alcuni addensamenti di nubi a evoluzione diurna sui rilievi appennici. Questi gli effetti dell’anticiclone africano e dell’alta pressione. Temperature in aumento, ma il caldo risulta ancora sopportabile nella maggior parte delle città.

Temperature

Le temperature tornano ad alzarsi rispetto alla media del periodo. Le minime risultano in aumento in pianura padana ed al centro-sud peninsulare, rimangono invece stazionarie sul tutto il resto del Paese. Per quanto riguarda invece le massime, le colonnine di mercurio segneranno valori in aumento su tutte le regioni della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, con rinforzi su Alpi e Prealpi orientali, in

concomitanza con quelli che saranno i fenomeni temporaleschi previsti per la giornata di oggi.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, saranno da poco mossi a mossi sia il basso Adriatico che lo Ionio. Poco mosse o quasi calme, invece, saranno le acque dei restanti mari italiani.