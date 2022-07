Meteo OGGI giovedì 14 luglio | Arriva l’anticiclone africano

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 luglio. Sulla nostra Penisola arriva l’anticiclone africano, che garantirà cielo sereno e caldo ancora sopportabile su quasi tutte le regioni. Previsto qualche locale addensamento con possibili precipitazioni sui settori montuosi.

Avanza sulla nostra penisola l‘anticiclone africano. La giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata sulla maggior parte delle regioni, sebbene vi saranno alcuni addensamenti di nubi sui rilievi alpini occidentali, principalmente in prossimità delle pianure, e sui settori appenninici meridionali, in particolar modo sul settore calabrese. Non sono tuttavia previsti fenomeni a sfondo temporalesco o precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà dunque principalmente sereno su quasi tutto il Paese, con un caldo che continua ad essere sopportabile.

Nord

Nella giornata di oggi sono previsti addensamenti di nuvolosità irregolare sul settore alpino/prealpino, con locali piogge o rovesci possibili tra la notte e le prime ore del mattino sul Trentino-Alto Adige. Nel corso della mattinata saranno previsti anche brevi rovesci o temporali, fino alle ore del pomeriggio, sulle rimanenti aree alpine. Per quanto riguarda il resto delle regioni, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di alcune velature anche estese fino al primo pomeriggio.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, ma sopportabile. Questo l’effetto dell’anticiclone africano ormai in arrivo sulla nostra Penisola, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. Il cielo sarà sereno sulla Sardegna, salvo qualche addensamento di nubi a evoluzione diurna sui rilievi. Durante il pomeriggio non si esclude qualche occasionale e breve piovasco. Clima prevalentemente stabile e soleggiato sul resto delle regioni peninsulari, ad eccezione di alcune velature in transito previste dalla tarda mattina fino al primo pomeriggio.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno su tutte le regioni, ad esclusione di alcuni addensamenti di nubi a evoluzione diurna sui rilievi siciliani e calabresi. Sarà inoltre previsto qualche occasionale piovasco pomeridiano sui settori montuosi siciliani.

Temperature

Le temperature restano ancora in linea con la media del periodo. Le minime risultano in lieve calo su Sicilia e Umbria, in aumento su Salento, Calabria jonica, settori appenninici di Molise, Abruzzo, Marche e Toscana e su tutte le regioni settentrionali. Rimangono invece stazionarie su a Emilia-Romagna nord-orientale e basso Veneto, e su tutto il resto della nostra Penisola. Per quanto riguarda le temperature massime, invece, si assiste a un calo su Trentino-Alto Adige e settori ovest di Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie su Salento, Lazio occidentale, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, mdntre le colonnine di mercurio segneranno numeri in aumento sul resto del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli settentrionali al sud e Sicilia, previsti locali rinforzi su Salento e Calabria jonica. Previsti venti deboli variabili sul resto d’Italia, a regime di brezza lungo le coste durante le ore della tarda mattinata e del primo pomeriggio.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, sarannomossi il medio-basso Adriatico e lo Jonio, mentre è in diminuzione il moto ondoso su medio Adriatico e Jonio occidentale. Le acque saranno invece poco mosse sui restanti mari italiani.