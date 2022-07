Meteo OGGI mercoledì 13 luglio | Avanza l’anticiclone africano

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 luglio. Sulla nostra Penisola comincia ad avanzare l’anticiclone africano, che garantirà cielo sereno e caldo ancora sopportabile su quasi tutte le regioni. Previsto qualche locale addensamento con possibili precipitazioni sui settori montuosi.

Avanza sulla nostra penisola l‘anticiclone africano. La giornata di oggi sarà ampiamente soleggiata sulla maggior parte delle regioni, sebbene vi saranno alcuni addensamenti di nubi sui rilievi alpini occidentali, principalmente in prossimità delle pianure, e sui settori appenninici meridionali, in particolar modo sul settore calabrese. Non sono tuttavia previsti fenomeni a sfondo temporalesco o precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà dunque principalmente sereno su quasi tutto il Paese, con un caldo che continua ad essere sopportabile.

Nord

Nella giornata di oggi sono previste nubi a evoluzione diurna, con locali brevi rovesci pomeridiani possibili sulle alpi piemontesi. Per quanto riguarda il resto delle regioni, vi sarà un prevalente soleggiamento quasi dappertutto salvo nubi sparse fino metà giornata su Lombardia, Liguria e restante Piemonte. Previsti inoltre alcuni modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sul restante settore alpino.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, ma sopportabile. Questo l’effetto dell’anticiclone africano in avvicinamento, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. Tempo stabile su quasi tutte le regioni, ad eccezione di alcuni addensamenti a evoluzione diurna sui rilievi sardi e sul Lazio centro-meridionale, oltre che qualche breve piovasco pomeridiano possibile sui rilievi sardi.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno, sebbene saranno previsti brevi piovaschi o rovesci al mattino su Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda le ore del pomeriggio, possibili locali e brevi rovesci o temporali sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale. E ancora prevista qualche innocua nuvolosità a evoluzione diurna sui rilievi appenninici oltre che sulle aree interne di Campania, Basilicata e restante Sicilia.

Temperature

Le temperature restano ancora in linea con la media del periodo. Le minime risultano in diminuzione su nord Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, appennino campano, Basilicata e Calabria jonica, mentre saranno in lieve aumento su coste marchigiane ed emiliano-romagnole. Per le massime, invece, si asssite a un generale aumento al nord e su Toscana, Marche, Umbria e ovest Campania. Colonnine di mercurio in calo su est Sardegna, appennino abruzzese, Molise, Puglia, Basilicata e settori jonici di Calabria e Sicilia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli settentrionali su isole maggiori e centro-sud peninsulare, con locali rinforzi su puglia e aree joniche. Soffieranno invece deboli variabili o dai quadranti orientali al nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, saranno mossi canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Jonio. In particolare quest’ultimo anche localmente sarà molto mosso sul settore più orientale. Saranno poco mossi a localmente mossi lo stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale. Poco mossi invece i restanti mari con moto ondoso in aumento sul medio Adriatico.