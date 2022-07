In arrivo l’ondata di caldo più potente dell’estate: temperature oltre i 40 anche al Nord

In arrivo l’ondata di caldo più potente dell’estate: dalla prossima settimana cambia lo scenario sul nostro Paese, con temperature previste sopra i 40 gradi anche al Nord.

Brutte notizie per chi non riesce a convivere con il caldo estremo. Già dalla giornata di domani il nostro Paese tornerà nella morsa dell’anticiclone africano, con conseguenze anche importanti. Come viene spiegato da Il Meteo.it, infatti, queste saranno le ultime ore di tregua concesse dall’Anticiclone delle Azzorre, dato che dalla prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera sostanziale.

Dall’inizio della prossima settimana, la nostra penisola finirà infatti sotto la morsa dell’arsura con l’ondata di caldo più potente dell’estate che porterà la colonnina di mercurio anche oltre i 40 gradi persino nelle regioni settentrionali. Caldo e clima gradevoli e piacevoli, in linea con le medie stagionali, allora, diventeranno un ricordo.

Temperature oltre i 40 gradi anche al Nord

“Prepariamoci per il nuovo anticiclone africano, già prepotente sulla Penisola Iberica: sono già stati raggiunti in modo diffuso i 42 gradi nelle zone interne ad est di Lisbona e su parte della Spagna, in Andalusia ed Estremadura, con valori in rapido aumento”, spiega infatti Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Il Meteo.it. Si tratta questo di “un modello meteorologico abbastanza attendibile”, e che “prevede per martedì 19 luglio un dato incredibile sulla pianura padana: 20 gradi sopra la media”. Numeri impressionanti, dato che significa vedere temperature a più di 42 gradi. Un po’ “come volare da Torino o da Milano direttamente nel Sahara senza bisogno di un biglietto aereo”, incalza Tedici.

L’anticiclone delle Azzorre, tornato in auge dopo tanto tempo, ha già cominciato dunque a dare i primi segnali retrogradi. L’alta pressione oceanica se ne tornerà nei prossimi giorni verso il cuore dell’Atlantico, facendo subentrare al suo posto il caldo e afoso parente africano. Da questo mercoledì si esauriranno i fenomeni temporaleschi, con l’instabilità che lascerà e il posto a una maggior stabilità atmosferica.

Già oggi sono poche le nuvole e gli addensamenti con annesse precipitazioni, tanto che per la maggior parte del Paese regna il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperatura ancora piacevoli, e mitigate dai venti che danno comunque sollievo a chi non sopporta le temperature troppo alte. Ma lo scenario presto cambierà, e anche sul fronte siccità il problema assisterà a un ulteriore peggioramento. Piccola tregua prevista tra sabato 16 e domenica 17, quando deboli infiltrazioni d’aria fresca potrebbero dar vita a fenomeni temporaleschi sui rilievi del Nordest.