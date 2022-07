Meteo OGGI martedì 12 luglio | Cielo sereno, piogge possibili nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 luglio. Sulla nostra Penisola continua a sentirsi l’effetto dell’alta pressione delle Azzorre, con cielo sereno e caldo sopportabile su quasi tutte le regioni. Previsto qualche locale addensamento con possibili precipitazioni nel pomeriggio.

La giornata di oggi vedrà ancora gli effetti dell’alta pressione delle Azzorre. Saranno previste nel corso della giornata degli addensamenti di nubi sul settore delle Alpi Triveneto, che potrebbero dare nel corso del pomeriggio luogo a precipitazioni. Tante nuvole anche sull’Appennino, dove potranno scoppiare dei temporali di calore. Il cielo sarà principalmente sereno su tutto il resto del Paese, con un caldo che continua ad essere sopportabile.

Nord

Nella giornata di oggi sono previsti addensamenti di nubi cumuliformi esclusivamente sulla zona del Triveneto, a ridosso delle aree montuose, con qualche probabile debole piovasco sulla Liguria. Nella restante area, invece, il cielo sarà prevalentemente sereno fin dalle prime luci del giorno. Bel tempo anche nel corso delle ore pomeridiane, a parte qualche possibile fenomeno di precipitazioni.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, ma sopportabile. Questo l’effetto dell’alta pressione delle Azzorre, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. Scarsa nuvolosità ad eccezione delle regioni adriatiche, dove sarà possibile assistere a qualche debole pioggia già dal mattino. Seguirà uno sviluppo della nuvolosità cumuliforme lungo tutta la dorsale appenninica, con eventuali temporali pomeridiani su alta Toscana ed aree interne di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno, ma con nubi cumuliformi in sviluppo durante le ore pomeridiane, e con eventuali temporali associati su Molise, Campania e Basilicata. Nel corso della serata si assisterà ad una attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità, ad eccezione di qualche possibile piovasco a fine giornata tra Basilicata e alta Calabria.

Temperature

Le temperature tornano in linea con la media del periodo. Le minime risultano in diminuzione su pianura veneta e Romagna, mentre sono stazionarie sul resto del paese. Per quanto riguarda le temperature massime, queste sono in aumento su basso Veneto, Basilicata e Sicilia centro orientale; in calo, invece, sui settori meridionali di Piemonte e Lombardia, su Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. Rimagono infine stazionarie su tutte le altre regioni.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno variabili sulla Sardegna, settentrionali sulle regioni meridionali, e orientali sulle restanti regioni della nostra Penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, saranno mossi il canale di Sardegna e l’Ariatico meridionale, mntre lo Ionio avrà un moto ondoso in attenuazione. Risulteranno invece poco mosse le acque di tutti gli altri mari.