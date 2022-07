Una comitiva di ragazzi si è trovata un conto salatissimo mentre era al bar Piazzetta per fare colazione

Siamo a Capri. Una giovane comitiva si reca al bar Piazzetta per una colazione tra amici. Ordinano 6 cornetti, di cui tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti, 3 cappuccini e 2 caffè. Al momento del conto, però, l’atmosfera cambia: 78 Euro.

«Abbiamo preso solo 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè» commenta uno dei ragazzi della comitiva in un video pubblicato dallo stesso su Tiktok, uno dei social più usati dai giovani al momento. «Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo», aggiunge poi il ragazzo, inquadrando lo scontrino.

Quanto mostrato nel video, tuttavia, non corrisponde a quanto scritto nello scontrino. Allo stesso tempo c’è imbarazzo anche da parte delle amiche che si trovano con il giovane ragazzo autore del video: si coprono infatti il volto nel momento in cui vengono inquadrate dalla videocamera, per non essere riprese.

Scontato dire come il video sia diventato virale e abbia in poco tempo acceso gli animi e le polemiche del pubblico. Gli utenti si schierano chi a favore dell’esercente e chi del ragazzo-cliente.

«È Capri! Vuoi andare? Paga», commenta Annagiulia al video. E, come lei, in tanti fanno notare la natura turistica della località e di conseguenza la differenza nei prezzi rispetto a località più “comuni”. Allo stesso tempo c’è chi sottolinea: «Non è nemmeno uno scontrino fiscale». Un utente invita il ragazzo a rivolgersi alla Finanza stessa.

Tra i due schieramenti c’è sempre, però, chi è disposto a sdrammatizzare e ad alleggerire la situazione. È il caso di un utente che la butta sul ridere: «Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi».

La vicenda si è svolta in un noto locale sito nel centro della bella isola di Capri. Noto a tutti come La Piazzetta, il locale in realtà si chiama Piazza Umberto 1. L’appellativo deriva dal fatto che i pochi metri quadrati di superficie di questa piccola piazza al centro di Capri sono stati completamente riempiti dai tavolini del bar. Le dimensioni ridotte dello spiazzale che ospita il locale, danno questo appellativo allo stesso. Appellativo che peraltro nel dialetto locale diventa “Chiazza”. Un luogo di ritrovo e caratteristico per i molti che decidono di fermarsi qui per una pausa caffè.