Mister 70 colpi, il ladro inafferrabile che saluta le videocamere e non «lavora» nel weekend

Lui è «mister settanta colpi». Saluta le telecamere e «lavora» solamente dal lunedì al venerdì. Il ladro 2.0.

Gira vestito di nero con sneakers bianche e predilige locali, stabilimenti e trattorie, dove fa razzia. Viene anche ricordato per il suo assalto all’area artigianale, da lui svaligiata durante il Jova Beach Party. In sei mesi ha già messo a segno ben settanta colpi.

Sono settimane che le forze dell’ordine sono alla sua ricerca. È conosciuto come «mister settanta colpi». Esattamente come il numero di colpi che avrebbe messo a segno dal febbraio 2022 ad oggi. È il ladro seriale vestito di nero da capo a piedi, eccezion fatta per il bianco delle sue scarpe sportive di marca. Gira sempre incappucciato e usa guanti calzati, in modo tale da non lasciare tracce.

La sua agilità nelle movenze fa pensare ad un giovane dotato di grande autostima e spavalderia. Non sono passate, infatti, inosservate le sue provocazioni ironiche, come ad esempio il fatto di passare davanti alle telecamere di sicurezza di un locale, da lui appena svaligiato, e salutare irriverente. Le sue armi sarebbero palanchino, una sbarra di acciaio utile per forzare porte e infissi e arrivare a mettere le mani sugli ambiti bottini.

A proposito di bottini, il ladro dei giorni nostri, avrebbe le idee chiare in merito: mirerebbe ai fondi cassa senza disdegnare però cellulari, tablet, televisori e altri apparecchi elettronici, che trovano un facile piazzamento nel mercato nero. I luoghi maggiormente presi d’assalto da «mister settanta colpi» sono bar, ristoranti, pizzerie e stabilimenti balneari.

Ed è proprio in uno stabilimento di Punta Marina che il ladro ha trafugato una carriola dalla spiaggia, grazie alla quale è riuscito a portarsi via un televisore 65 pollici.

Il ladro peraltro ha un suo “orario lavorativo”. È operativo, difatti, solamente durante la settimana, mentre non lavora il sabato e la domenica.

Il colpo più recente risale proprio alla notte tra lo scorso martedì e mercoledì, durante la quale parrebbe che il ladro avrebbe messo insieme più di 600 Euro complessivi in due trattorie alle porte del centro storico. Preferirebbe muoversi col buio e nell’infrasettimanale, mai durante il weekend.

Dal suo modo di pianificare gli obiettivi, non lasciare nulla di intentato e dal suo spostarsi di continuo, sembrerebbe essere un professionista. Dopo essersi mosso tra vari centri storici e litorali della Romagna, l’ 8 luglio scorso si è diretto verso l’area artigianale delle Bassette, ben sapendo di trovare la zona deserta in concomitanza con il Jova Beach Party a Marina di Ravenna e i negozi aperti fino a mezzanotte in centro. E qui è riuscito ad arricchire ulteriormente il suo bottino.

Una serie di colpi a cui le forze dell’ordine sperano di porre presto termine, facendo giustizia in merito al responsabile.