Criptovalute e metaverso: perché alcuni si arricchiscono mentre altri perdono tutto?

Il metaverso e le criptovalute sono due realtà molto evanescenti ma anche molto affascinanti.

Se ne parla tanto e mentre alcuni promettono ed effettivamente realizzano guadagni stratosferici altri subiscono perdite veramente pesantissime.

Cerchiamo di capire cosa sta succedendo in questi due mondi così lontani ma anche così misteriosi. Le criptovalute hanno segnato un 2021 da incorniciare.

Guadagni e perdite sono estremi

Infatti nel 2021 non soltanto le monete virtuali sono cresciute tantissimo ma sono anche state sdoganate da tante banche d’affari e da tanti analisti.

Durante l’anno passato le criptovalute sono diventate un vero e proprio oggetto del desiderio. Il Bitcoin ha polverizzato tutti i suoi stessi record e addirittura sulla borsa di Wall Street è stato per la prima volta quotato un ETF che era basato proprio sui Bitcoin. Tante importanti banche d’affari consigliavano le criptovalute come rifugio da crisi e di inflazione. In sostanza sembrava che il successo per le criptovalute fosse assolutamente assicurato e garantito. Ma proprio con l’arrivo di questo 2022 le cose hanno cominciato a girare male per il mondo delle valute virtuali.

Il futuro delle criptovalute

Infatti le criptovalute hanno perso tantissimo di valore e mese dopo mese si è registrato un tonto veramente pesantissimo. Le perdite sono state tremende e molti degli analisti che le avevano magnificate in passato oggi si sentono decisamente spaesati. Sicuramente è tramontata l’idea che le criptovalute possano essere un rifugio contro l’inflazione. Infatti proprio in concomitanza della forte inflazione, le criptovalute hanno appunto fatto registrare perdite gravi. Tuttavia non è assolutamente detto che il mondo delle criptovalute sia arrivato al capolinea.

Le ipotesi sullo sviluppo del metaverso

Molti analisti sono pronti a scommettere che questo sia proprio il momento giusto per entrare nel mondo delle criptovalute perché le si acquista a prezzi bassissimi. Per quanto riguarda il metaverso, il discorso è completamente diverso. Parliamo di un mondo ancora tutto da costruire e nel quale le aziende stanno investendo tantissimo. Anche i privati possono investire nel metaverso perché ci sono etf che permettono di investire proprio nelle aziende che stanno edificando questo nuovo mondo virtuale. E’ ovviamente tutto da dimostrare se il metaverso sia una moda o qualcosa di concreto e soltanto nei prossimi anni si potrà capire.