Auto: i bonus, i trucchi e le app che ti consentono di risparmiare tanto

Avere un’automobile di questi tempi è ormai praticamente un lusso.

Con il forte aumento del costo della vita, l’automobile arriva a costare veramente tanto.

La benzina sta aumentando continuamente di prezzo e lo sconto sulle accise ormai non basta più. Tuttavia arrivano dei bonus ma anche delle curiose applicazioni per smartphone che possono consentire di risparmiare tanto sull’automobile.

Ecco come risparmiare davvero tanto

La guerra in Ucraina e l’inflazione hanno fatto aumentare tantissimo i costi della benzina e di conseguenza si cercano tutti i modi per risparmiare sui costi di gestione dell’automobile.

Partiamo subito con delle App veramente preziose che consentono di scoprire qual è la pompa di benzina che pratica i prezzi più bassi nei paraggi. App del genere ce ne sono sia per Android che per IOS. Con queste app si potrà capire subito qual è il benzinaio più economico. quasi sicuramente sarà una delle pompe bianche, le cosiddette pompe no logo che riescono sempre ad applicare i prezzi più bassi. Ma per risparmiare sull’automobile ci sono anche le applicazioni di car sharing. Con queste applicazioni si potrà dividere l’auto con chi fa il nostro stesso tragitto e ovviamente il risparmio sarà assicurato.

I bonus statali e le app

Ma per risparmiare sull’automobile ci sono anche i bonus dello Stato. I nuovi bonus auto consentono di risparmiare sull’acquisto di auto elettriche ma anche di auto diesel e benzina. Non sono certamente ricchi come il bonus della tornata precedente ma per chi deve acquistare un’auto nuova sono certamente una mano preziosa. Ma per risparmiare sull’auto c’è anche la possibilità di godere di uno sconto del 20% sul bollo auto.

Sconti ACI

Infatti molte regioni in praticano uno sconto del 20% a chi desidera pagare il bollo auto con domiciliazione sul conto corrente bancario oppure postale. Dunque se la propria regione ha posto in essere un’offerta di questo genere è sicuramente conveniente approfittarne. Con il pagamento del bollo tramite domiciliazione non soltanto non si correrà il rischio di saltare il pagamento del bollo dell’auto ma si avrà anche uno sconto tra il 10 e il 20%. Per risparmiare sull’auto è davvero importante scegliere un’assicurazione tramite i siti che consentano di comparare i preventivi di più compagnie diverse ma attenzione perché su internet ci sono anche delle temibili truffe.