Carburanti, tariffe gasolio e benzina scendono, in aumento il metano

I prezzi di gasolio e benzina continuano a calare, mentre il prezzo del metano auto sta crescendo.

I prezzi di gasolio e benzina sono in calo, mentre la tariffa del metano sta aumentando. Come rivela Staffetta Quotidiana, stamane IP è calato di un centesimo al litro i prezzi raccomandati per benzina e gasolio, mentre per quanto riguarda Tamoil c’è un calo di 4 cent/litro su gas e benzina.

Le tariffe praticate in media, comunicate dai gestori all‘Osservatorio prezzi del Mise su 15mila impianti sono le seguenti: benzina self service sta a 2,012 euro/litro, mentre il diesel sta a 1,968 euro/litro.

Benzina servito sta a 2,149 euro/litro, diesel 2,107 euro/litro. Gpl servito a 0,823 euro/litro, metano servito a 2,168 euro/kg, Gnl 2,145 euro/kg. Per ciò che concerne i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,107 euro/litro, gasolio self service 2,067 euro/litro, Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,229 euro/kg, Gnl 2,142 euro/kg.