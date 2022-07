Bonus part time: €550 subito sul conto per i tanti che fanno questo tipo di lavoro

Il ministro del lavoro Orlando ha presentato un bonus innovativo da €550 che va ad aiutare proprio il mondo dei lavoratori part time.

Cerchiamo di capire questa novità positiva dal governo. In Italia tantissimi svolgono i lavori part time.

In teoria lavorare nel mondo del part-time significa fare un secondo lavoro per arrotondare un po’. Sempre in teoria i lavori part time sono lavori che spesso fanno gli studenti che vogliono avere qualche soldo extra.

Un bonus per aiutare i tanti lavoratori part time

In realtà molto spesso il lavoratore part time è un lavoratore costretto a guadagnare veramente pochissimo ed in modo anche piuttosto precario.

Quindi decisamente si può dire che chi lavora nel part-time spesso sia appartenente a quella vastissima categoria dei lavoratori poveri. Il ministro Orlando ha presentato il bonus da 550€ per i lavoratori part time sostenendo che lui non ama molto la logica dei bonus. Secondo il Ministro la via Maestra per aiutare il mondo del lavoro è quella del taglio di cuneo fiscale. Tuttavia questo bonus può essere particolarmente importante e quindi vediamo chi può beneficiarne. I 550€ potranno essere percepiti da tutti coloro i quali nell’arco del 2021 hanno svolto un lavoro part time di tipo ciclico verticale.

Come richiedere il bonus

Per godere del bonus c’è bisogno non soltanto di aver svolto questa particolare tipologia di lavoro ma c’è bisogno anche di non aver goduto di disoccupazione o di qualche genere di sussidio sociale durante quel periodo. Inoltre sempre durante il periodo del lavoro part time ciclico verticale non si devono avere avuto altre entrate tramite altri lavori. Questi sono sostanzialmente i paletti per godere di questo bonus di €550. Per quanto riguarda i requisiti della domanda e tutte le varie specifiche del caso, il ministro Orlando ha comunicato che nelle prossime settimane arriveranno i vari chiarimenti in merito a chi può ottenerlo e come effettivamente può essere richiesto il bonus. Tuttavia dal mondo sindacale si richiedono aiuti più corposi e controlli più stringenti sul mondo del part time e in generale su tutto il vasto mondo del lavoro precario che oggi con la forte inflazione si trova ad essere particolarmente colpito.