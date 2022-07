Reddito di Cittadinanza: la legge “spazza divani” è in vigore e tantissimi possono perderlo

Ultimamente si è creata una forte ostilità nei confronti del reddito di cittadinanza e la legge spazza divani rischia di farlo perdere a tanti.

La cosiddetta legge spazza divani è un emendamento ormai già in vigore figlio delle recenti polemiche sul reddito di cittadinanza.

I giornali hanno dato ampio spazio alle polemiche dei ristoratori e degli albergatori che non riescono a trovare camerieri e danno la colpa al reddito di cittadinanza.

Una legge che mette in pericolo i beneficiari del Reddito

Sicuramente la questione attorno al reddito di cittadinanza è estremamente controversa ma ciò non toglie che si è creata una vasta maggioranza parlamentare che ha posto in essere una norma che può risultare particolarmente pericolosa per i beneficiari.

Questa norma mira a rendere molto più facile perdere il reddito di cittadinanza perché secondo tanti il reddito di cittadinanza sta spingendo i giovani a non cercarsi più un lavoro. Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico più volte ha cercato di disinnescare queste polemiche sottolineando come il reddito di cittadinanza sia una misura utile e comunque sia sia l’unica misura di contrasto alla povertà esistente in Italia.

Ora è molto più facile perderlo

Tuttavia la norma spazza divani ormai è legge e qualsiasi datore di lavoro contatterà tramite la cosiddetta chiamata diretta un beneficiario di reddito di cittadinanza, se dovesse incassare un rifiuto questo, varrebbe come uno dei due per perdere il reddito grillino. Quindi oggi non soltanto i rifiuti necessari per perdere il reddito di cittadinanza scendono da tre a due, ma nei due possono essere ricompresi anche quelli derivanti dalla chiamata diretta. Questo cambia tantissimo per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Difficile dire di no anche alle proposte sconvenienti

Infatti se un ristoratore magari anche lontanissimo da dove il beneficiario vive gli propone un’offerta che per lui è largamente sconveniente, il beneficiario sarà praticamente costretto ad accettarla se non vuole perdere il reddito di cittadinanza. Dunque oggi perdere il reddito diventa molto più facile. Per alcuni è un modo per rendere il reddito più giusto ma per altri che sono un modo per renderlo sempre meno efficace.