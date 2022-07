Bonus €200 di luglio: il Governo ad alcuni lo prolunga anche ad agosto e settembre, mossa anticrisi

Il bonus 200 euro sta suscitando tante polemiche ma adesso arriva una notizia positiva per tanti Italiani che lo vedranno prorogato nel tempo.

In realtà il bonus da 200€ inizialmente è stato salutato come una notizia estremamente positiva per gli italiani.

Infatti gli italiani erano contenti di ricevere 200 euro extra come parziale ristoro per il terribile aumento dei prezzi. Tuttavia ben presto sono nate le polemiche.

Il Bonus viene potenziato ad alcuni contro il carovita

Infatti i sindacati hanno chiesto che l’aumento di 200€ in busta paga diventasse strutturale per i dipendenti. Il governo ha respinto questa ipotesi.

Eppure per qualcuno il bonus 200 euro tornerà anche nei mesi successivi. Vediamo perché. Innanzitutto come abbiamo visto le polemiche non sono mancate attorno a questo bonus perché le casalinghe e gli inoccupati non lo riceveranno. Inoltre sono anche poco chiare le modalità per richiederlo ed infatti alcune categorie tuttora non sanno come fare ad averlo. Ma c’è anche l’ulteriore problema che il bonus 200 euro sarà prorogato soltanto per una categoria e per le altre no. I fortunati ai quali il bonus 200 euro arriverà potenziato sono proprio i dipendenti.

Cosa cambia per i fortunati e per le altre categorie

Infatti il governo non ha accettato l’idea di un bonus 200 euro prorogato tutti i mesi. Tuttavia proprio per i dipendenti ha raddoppiato il bonus. Infatti il governo sta pensando di erogare altri 200 euro ai dipendenti ma spalmati su quattro mesi. In sostanza il governo attuerà un mini taglio temporaneo del cuneo fiscale. Attraverso questo piccolo taglio del cuneo fiscale per quattro mesi i dipendenti riceveranno tra 50 e 70 euro in più. I quattro mesi potrebbero essere quelli a partire da agosto ma è anche possibile che la misura in realtà parta da ottobre.

I sindacati chiedono di più

Dunque nel complesso i lavoratori dipendenti avranno un bonus 200 euro sostanzialmente raddoppiato. Tuttavia al momento non si prevede che questo raddoppio possa riguardare anche altre categorie di beneficiari. Ovviamente i sindacati continuano ad insistere per un aumento duraturo delle buste paga che d’altra parte sarebbe assolutamente necessario vista la forte inflazione.