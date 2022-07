Claudia Ruggeri sfida la censura e posa in topless sui social: la Miss Claudia senza veli sbanca i social

La Miss Claudia di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri, ha stregato i social con uno scatto in spiaggia che ha mandato in visibilio i suo fan: eccolo.

Modella, attrice, showgirl, personaggio tv: Claudia Ruggeri è uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano. Oggi è una delle protagoniste del programma cult di Mediaset, condotto da Paolo Bolonis e Luca Laurenti, Avanti un Altro, in onda anche in prima serata.

Claudia Ruggeri, nella trasmissione di Cologno Monzese, interpreta nel Minimondo, la Miss Claudia, mentre in passato ha vestito i panni della poliziotta.

Intanto, la bellissima attrice e showgirl, continua a regalare scatti mozzafiato ai suoi tantissimi fan sui social: come questo.

Gli scatti di Claudia Ruggeri

La Miss Claudia del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro, si è fatta immortalare in spiaggia. Claudia Ruggeri, come vediamo, posa in tutta la sua bellezza in topless.

La showgirl di Avanti un Altro, che qualche settimana fa ha deciso di dare un taglio drastico al suo look, ha optato per un caschetto total black d’altri tempi, il quale mette in risalto il suo viso. Fisicità statuaria, Claudia Ruggeri si dimostra ancora una volta una delle donne più belle del piccolo schermo nostrano.

Nuovi progetti in tv?

Claudia Ruggeri tornerà nei panni di Miss Claudia nella prossima ed attesissima stagione di Avanti un Altro, condotta sempre da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, dal prossimo settembre, sempre in daytime. Confermate anche le puntate – che partiranno però tra qualche mese – in prima serata. Il programma dovrà fare a meno, nella prossima edizione, di un’altra grande protagonista, Sara Croce, ovvero la Bonas. Non è stato ancora ufficializzato il nome della sostituta del ruolo che, prima di Croce, fu di Paola Caruso e Ludovica Pagani.

Non solo Avanti un Altro: il nome di Claudia Ruggeri è spuntato fuori anche per il programma Back to School, condotto da Federica Panicucci, che andrà a sostituire Nicola Savino, su Italia Uno. L’eventuale impegno non andrà a mettere al rischio la sua partecipazione alla trasmissione di Paolo Bonolis, dal momento che il programma della sesta rete di Mediaset verrà registrato a fine agosto. Staremo a vedere.