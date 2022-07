Mara Venier, il drammatico racconto: “Ha un problema polmonare, ho avuto molta paura per mio marito” | Cosa è accaduto

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha parlato di un periodo molto delicato: un racconto che coinvolge suo marito Nicola Carraro. Le sue parole.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, al timone da diversi anni di uno dei programmi cult di casa Rai Uno, il talk Domenica In. Non solo: è una delle regine del piccolo schermo nostrano.

Stiamo parlando di Mara Venier. In attesa di vederla di nuovo al timone di Domenica In, dal prossimo settembre, oggi parleremo della vita privata della conduttrice.

Dopo diversi anni di relazione, Mara Venier, nel 2006, ha sposato il produttore cinematografico Nicola Carraro. Tra i due va a gonfie vele, ma la conduttrice ha rivelato un retroscena sulla coppia di qualche tempo fa. Ecco le sue parole.

Le parole di Mara Venier

In una recente intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Mara Venier ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, in particolar modo delle responsabilità, come conduttrice di uno dei talk più noti del piccolo schermo, durante il lockdown della primavera 2020. La padrona di casa di Domenica In ha rivelato: “Avevo paura perché sono molto grande e ho un marito più grande di me con un problema polmonare, e non c’erano i vaccini. Ho avuto molta paura e per una domenica me ne sono andata. Avevo una paura terribile che potesse capitare qualcosa, non a me ma a mio marito”.

Mara Venier, negli ultimi anni, ha annunciato due volte che avrebbe lasciato il timone di Domenica In, salvo poi tornare sui suoi passi, per la gioia dei telespettatori. Ha raccontato: “Gli anni più belli sono questi ultimi. Quando pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che dopo tanti anni ancora c’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo. Chi l’avrebbe mai detto che a 70 anni stavo ancora qua”.

Nuovi progetti per Mara Venier?

Intanto si parla con insistenza di nuovi progetti televisivi per la conduttrice, la quale, nel corso di un’intervista di qualche tempo fa, ha rivelato la volontà di voler lavorare un giorno con Maria De Filippi, sua collega – ma anche competitor della domenica televisiva – e cara amica. Non ci sono ufficialità in merito, ma l’esperimento della prima serata di Domenica In Show, potrebbe essere ripetuto, questa volta a cadenza magari mensile, staremo a vedere.

Come molti ricorderanno, Mara Venier ha iniziato la sua carriera come attrice. Ma ci sono possibilità di rivederla in tali vesti? Ha rivelato: “Non lo so. Da una parte sì, dall’altra no. Tornare a recitare non so se sarei ancora in grado”.