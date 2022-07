Guenda Goria, dopo il ricovero urgente, gli attacchi della rete| L’intervento di Selvaggia Roma

Dopo la notizia del ricovero urgente per una gravidanza extrauterina, Guenda Golia riceve alcuni attacchi dalla rete. E anche una ex gieffina come Selvaggia Roma non le risparmi alcune critiche.

Sono ore difficili per Guenda Goria che è stata operata d’urgenza per via di una gravidanza extrauterina. Lei stessa lo ha reso noto su Instagram, spiegando di essere rimasta “un po’ traumatizzata” dalla vicenda e che c’è il pericolo che le possano togliere una tuba.

Una situazione per nulla rosea soprattuto per la delicatezza dell’intervento. Ma naturalmente, nell’epoca in cui il triste fenomeno degli haters dilaga, i leoni da tastiera non dormono mai. E così ecco che diversi utenti hanno attaccato la pianista, accusandola di aver finto di essere stata male per avere visibilità.

Ma non solo, anche Selvaggia Roma, ex gieffina e amica, non ha avuto per Guenda parole troppo concilianti, facendo infuriare i fan della Goria ma anche il suo compagno che a Selvaggia ha risposto a tono.

Guenda Goria, dopo il ricovero urgente, gli attacchi della rete. Cosa è successo

“Sì, certamente avrei evitato tutto, anche il filtro”, ha scritto Selvaggia riferendosi al fatto che Guenda, quando ha informato i suoi fan che avrebbe dovuto essere operata, ha usato un filtro Instagram. La Roma ha poi aggiunto parole non concilianti: “Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio”. Insomma, secondo Selvaggia, così come per altri della rete, la Goria sta descrivendo una realtà che non esiste. Il compagno di Guenda, venuto a conoscenza del messaggio, ha risposto all’ex di Chiofolo per le rime. “E menomale che eravate amiche. Tu non sari sicuramente d’accordo, ma sai Guenda, meno di un anno fa, quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea, condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei. Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna“

Guenda Goria, le ultime notizie. Come sta?

Il compagno di Guenda, ha poi fatto sapere che con Guenda c’è la madre Maria Teresa Ruta e che l’equipe medica che l’ha in cura è d’eccellenza. Infine ha spiegato che non appena avrà informazioni più dettagliate sullo stato di salute della fidanzata, metterà al corrente i fan degli aggiornamenti.