Trussardi e Hunziker, parla la mamma di Tomaso: “Michelle? Al primo incontro si capiva che non aveva…”

La mamma di Tomaso Trussardi, Maria Luisa Gavezzeni, ha parlato per la prima volta della separazione tra suo figlio e Michelle Hunziker: le sue parole.

Una ex coppia amatissima dal grande pubblico, che ha fatto sognare i fan per oltre dieci anni: stiamo parlando del manager ed imprenditore Tomaso Trussardi e della conduttrice Mediaset, Michelle Hunziker.

I due sono convolati a nozze, dopo tre anni di fidanzamento, nell’ottobre del 2014 a Bergamo, città natale di Tomaso Trussardi. La coppia ha avuto due figlie: Sole e Celeste.

La coppia ha poi annunciato la separazione lo scorso autunno: da allora sono rimasti in ottimi rapporti, ma nessuno dei due – o familiari – è più tornato sulla questione.

Le parole della madre di Tomaso Trussardi

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicola Trussardi e mamma di Tomaso, ha parlato della fine del matrimonio del Ceo del noto brand di moda e la conduttrice Michelle Hunziker, rompendo un silenzio lungo mesi. Ha raccontato: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘Mamma la sposo, è una brava persona’”.

Ma Maria Luisa Gavazzeni in che rapporti era con Michelle Hunziker? Ha risposto: “Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti – ha raccontato -. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e con Adriano, il marito di Gaia: ogni tanto fa la gobba e gli dico: ‘Stai dritto’. Andavo d’accordo anche con Michelle”.

I rapporti di oggi

Come accennato, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono rimasti in buoni rapporti. E invece Maria Luisa Gavazzeni e la conduttrice Mediaset? Ha rivelato la mamma di Tomaso: “Sì, in modo normale. Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: ‘Che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti'”.

Oggi Michelle Hunziker vive una storia d’amore con il noto medico Giovanni Angiolini, mentre Tomaso Trussardi, a quanto si apprende, sarebbe single.