Claudia Gerini meravigliosa sui social: l’attrice icona di body positivity

Esiste davvero un canone ben preciso per misurare la bellezza? O tutto ciò è frutto di una società le cui fondamenta sono costruite sull’apparenza? Non ci servono modelli da seguire, ognuno è bello a modo proprio, così come ci ha dimostrato la celebre attrice italiana Claudia Gerini.

Fisici scolpiti, perfetti e allenati sono alla base del significato che al giorno d’oggi si è soliti attribuire alla parola “bellezza”. Questo, tuttavia, ha portato con sé anche la nascita del cosiddetto “body shaming”: esso consiste nell’attaccare una persona, che sia essa famosa oppure no, per il proprio aspetto fisico.

Sono tante le celebrità che da un po’ di tempo a questa parte hanno deciso di combattere questo fenomeno, e lo fanno proprio attraverso i social, il potentissimo mezzo di comunicazione a cui tutti noi abbiamo libero accesso. Molti personaggi pubblici, a tal proposito, hanno iniziato a pubblicare foto inedite di sé stessi, nelle quali ci si ritrae con l’acne, ad esempio, o si mostrano altri dettagli del proprio corpo come rughe, cellulite e smagliature. Tutto questo ha un solo e unico scopo: normalizzare la normalità.

Anche Claudia Gerini, pochi giorni fa, ha contribuito a tale “missione”, e lo ha fatto tramite la pubblicazione di una serie di foto scattate dalla fotografa Francesca Coccia in quel di Formentera, località nella quale l’attrice sta trascorrendo le sue vacanze.

Essere sé stessi è la vera bellezza

Come è giusto che sia, Claudia Gerini ha deciso di prendersi una pausa dalla solita routine e dagli impegni lavorativi, per concedersi qualche giorno di assoluto relax sulle magnifiche spiagge di Formentera. Qui, come lei stessa ha sottolineato nel suo post, è stata “beccata” dalla reporter Francesca Coccia la quale ha scattato una serie di bellissime foto. L’attrice ha deciso di pubblicarle sul suo profilo Instagram ufficiale, e le ha affiancate alle seguenti parole: “Beccata a Isola di Espalmador… Certo… Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti… Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa! E si vede… Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”.

Essere orgogliosi di ciò che si è

Claudia Gerini, classe 1971, con l’ironia e la simpatia che da sempre la contraddistinguono, tramite il post di cui sopra ha fatto trapelare un importante messaggio di “body positivity“.

L’attrice, in bikini, appare più bella e in forma che mai, anche senza sottoporsi a estenuanti allenamenti in palestra e seguire diete in cui ci si priva di tutto. Abbiamo una sola vita a disposizione, ed è giusta trascorrerla amandosi e accettandosi per come si è.