Ivana Trump, l’autopsia esclude l’infarto | È giallo sulla sua morte

L’autopsia sul corpo dell’ex moglie di Donald Trump ha escluso la morte per infarto come si era detto nel primo momento. Si parla di un “incidente”, ma chi ha visto poco prima la signora Trump conferma che stava bene.

Chi l’ha vista, pochi minuti prima della sua morte ha confermato che Ivana Trump ex moglie del presidente Trump stava bene. Era stata la proprietaria del ristorante dove Ivana andava sempre a cena, a pochi minuti da casa sua.

“Abbiamo parlato come sempre” ha detto la proprietaria: “Mi ha chiesto come stavo e mi sembrava normale. Dopo un po’ che è uscita abbiamo visto un gran caos sotto casa sua ma non avremo mai pensato che potesse trattarsi di lei“.

Eppure Ivana è stata trovata morta in fondo alla scala della sua casa, per questo in primo momento si era parlato di un infarto fulminante. Invece le cose non stanno così, perché l’autopsia sul corpo della donna lo ha totalmente escluso.

Ivana Trump, l’autopsia esclude l’infarto. Per cosa è morta

Secondo le prime indiscrezioni diffuse dalla Abc, c’è la confermato che la donna non sarebbe morta per infarto, ma per le ferite riportate da una caduta dalle scale all’interno della sua casa. Il fatto che la 73enne si trovasse sola in casa, aveva fatto pensare che il decesso fosse sopraggiunto in seguito a un infarto e che non le avesse lasciato il tempo necessario per allertare i soccorsi o chiamare aiuto. I risultati dell’esame autoptico effettuato sul corpo della Trump invece confermano, almeno per il momento, l’incidente domestico. Ovvero Ivana sarebbe caduta dalle scale sbattendo violentemente la testa. Questo è quanto è stato affermato dall’ufficio di medicina legale della polizia di New York. A confermare la cosa c’è anche il post di Zach Erdem, amico di Ivana, che ha raccontato come la donna soffriva di dolori alle gambe.

Le supposizioni degli amici della socialite

L’amico le aveva consigliato di farsi visitare per questo problema, ma Ivana era stata irremovibile. “No, odio andare dai dottori. Mi ammalo di più quando ci vado” gli aveva risposto.

Un’altra sua amica, Nikki Haskell, ha raccontato a Page Six che Ivana aveva timore a lasciare il suo appartamento perché aveva molta paura di contrarre il Covid. “Lei era terrorizzata all’idea di prendere il virus. Si concedeva soltanto una passeggiata da casa sua ad un ristorante della porta accanto, al massimo due o tre ristoranti girato l’angolo, ma non di più”, ha affermato la migliore amica della 73enne. Nonostante questo però i dubbi rimangono, può essere che un donna così ricca e famosa fosse sola in casa? Le ipotesi sono aperte.