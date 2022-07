Vladimir Luxuria parla della crisi Blasi-Totti durante L’isola dei famosi

Rumors e indiscrezioni su una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti avevano iniziato a popolare il Web già alcuni mesi fa. L’annuncio ufficiale dei diretti interessati riguardo alla loro separazione, tuttavia, è arrivato solo lo scorso 11 luglio, tramite due comunicati rilasciati dall’Ansa.

Si presuppone, dunque, che nel periodo in cui la bella Ilary ha condotto L’isola dei famosi, la rottura nella coppia fosse già in corso.

Il 27 giugno scorso è andata in onda la puntata finale de L’isola dei famosi; quest’anno, il reality ha visto trionfare l’attore Nicolas Vaporidis il quale ha conquistato la vittoria dopo ben novantanove giorni di permanenza sull’isola honduregna. Come tutti saprete, l’edizione appena terminata di tale reality è stata meravigliosamente condotta da Ilary Blasi, supportata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Poche settimane dopo la fine de L’isola, l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto che arrivasse è arrivato: Francesco Totti e Ilary hanno reso pubblica la notizia della fine del loro matrimonio. Quando sia effettivamente iniziata la crisi tra i due ex coniugi non è dato saperlo, ma visti i tempi nei quali si sono svolti i fatti, si può facilmente intuire che in contemporanea al suo ruolo di conduttrice de L’isola, la Blasi abbia anche dovuto affrontare importanti problemi familiari.

Ecco, a tal proposito, come si è espressa Vladimir Luxuria. L’ex opinionista de L’isola dei famosi, infatti, ha di recente rivelato gli atteggiamenti assunti da Ilary nel corso di tutta la durata del reality. Ecco tutti i dettagli.

Le parole di Vladimir Luxuria

Durante l'”Evergreen fest” tenutasi a Torino, nel corso della presentazione del monologo Le vie di una signora sono infinite, Vladimir Luxuria è stata intervistata da Torino Cronaca Oggi. In tale occasione, l’ex opinionista de L’isola dei famosi, riguardo alla crisi di coppia tra Ilary Blasi e Francesco Totti , ha affermato quanto segue: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti. Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”.

Stima e rispetto

L'”Evergreen fest” non è stata l’unica occasione in cui Vladimir Luxuria ha riservato belle parole nei confronti di Ilary Blasi. L’opinionista dell’edizione 2022 de L’isola dei famosi, infatti, ha di recente rilasciato un’intervista al programma radiofonico trasmesso su R101 Facciamo finta che, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

In tale occasione, Vladimir ha rivelato: “Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia… Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento a L’isola dei famosi senza Ilary Blasi”.