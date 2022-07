Gioco erotico finisce in tragedia: lui muore, lei è grave

Il dramma è occorso a Firenze, e i protagonisti sono una coppia di turisti inglesi. Ecco che cosa è successo

Mistero all’Hotel Continental di Firenze, dove un uomo di 40 anni è stato rinvenuto senza vita in una camera dell’albergo. L’uomo in questione è Ricky Bibey, rugbista con un passato importante all’interno della lega inglese.

La sua compagna, 44 anni, è in gravi condizioni, ha avuto un’emorragia. Il rugbista sarebbe stato stroncato da un infarto, al culmine, si ipotizza, di un gioco erotico finito in tragedia. Per ora, il sesso estremo è l’ipotesi a cui gli inquirenti danno maggiore credito, da quanto riportano i media locali. Da quanto ricostruito, la donna, verso le ore 7 del mattino, è uscita dalla stanza dell’hotel tutta sporca di sangue e gridando aiuto ai vicini di stanza e a una donna, addetta alle pulizie.

Infine sono state contattate le forze dell’ordine ed è intervenuta la polizia con la Scientifica che hanno fatto un lungo sopralluogo della camera. Ricky Bibey, che come rugbista ha militato nel Wakefield Trinity, era riverso al suolo, e forse la salma è stata spostata per permettere ai soccorritori di eseguire vari tentativi di rianimazione, tutti senza successo.

Il medico legale, che era presente nel corso dell’ispezione, non ha voluto azzardare ipotesi, anche perché ci sono aspetti non chiari su cui sarà necessario eseguire ulteriori accertamenti. Si esclude, al momento, la presenza di residui di droghe e anche il coinvolgimento di terze persone. Oltre all’ipotesi del gioco erotico finito in tragedia, c’è pure quella che i due potrebbero aver avuto un litigio che poi è sfociato in altro.

Gli investigatori hanno sentito alcune persone che si trovavano all’interno dell’hotel e lo stesso staff alberghiero, che hanno dato conferma del fatto che i due erano rientrati in albergo soli la sera prima che occorresse il dramma.

A dare ulteriori delucidazioni su quanto accaduto potrebbe essere l’esito dell’autopsia, eseguita su ordine del pm Ester Nocera. Saranno inoltre eseguiti test istologici, tossicologici e alcolemici. Sarà ovviamente essenziale per scoprire la dinamica dell’accaduto, ascoltare l’interrogatorio della 44enne quando sarà in condizioni. Ora starà agli inquirenti scoprire cosa sia realmente successo.