Kimi Raikkonnen, il tenero gesto nei confronti di un cagnolino che commuove il web [VIDEO]

Il tenero gesto dell’ex pilota Ferrari: mentre sta camminando con sua figlia si accorge di un cane chiuso in un’auto con il caldo e decide di dissetarlo con dell’acqua.

L’ex pilota Ferrari, Kimi Raikkonen, 42 anni, è stato protagonista di un tenero gesto che ha commosso il web. Raikkonen, in vacanza in Toscana, stava camminando con sua figlia quando si è reso conto che all’interno di un’auto ferma, c’era un cane che probabilmente aveva sete, dato il caldo.

A quel punto l’ex pilota, con una coppetta gelato con dentro acqua, disseta il cane che era all’interno di una macchina posteggiata, con il finestrino leggermente aperto. Si tratta di un gesto gentile che definisce l’ex pilota Ferrari, che lo scorso anno si è ritirato dopo aver terminato la propria carriera con l’Alfa Romeo.

In un filmato si vedono l’ex pilota e sua figlia Rianna. A riprendere il tutto, con tanto di condivisione su Instagram, Gino Rosato, che dirige la Scuderia Ferrari e che è anche molto amico di Raikkonen. L’ex pilota è in vacanza con lui e i suoi familiari in Toscana, luogo a cui Raikkonen è molto legato, soprattutto alla provincia di Siena, dove si è sposato nell’abbazia di San Galgano nel 2016.

Tutto questo a dispetto del nickname che da sempre gli hanno cucito addosso, ossia “Iceman” (uomo di ghiaccio, ndr), l’ex pilota, che vinse il campionato del mondo nel 2007, è un uomo gentile e sensibile. Si era recato con sua figlia a prendere un gelato e quando ha visto l’animale chiuso in auto, ha preso la sua coppetta, vi ha messo un po’ d’acqua, poi è tornato dal cane e lo ha dissetato.

Poi, mentre si allontanava, lo si è visto scuotere il capo, come a dire:«Ma come si può lasciare un cane chiuso in auto con il caldo che fa»?. Rosato scrive su Instagram:«Manca a tutti Kimi Raikkonen perché è davvero una persona speciale. Si distingue per la sua gentilezza. Fratello, sei davvero una brava persona».

Raikkonen è stato tra i più apprezzati piloti dell’epoca contemporanea, poiché sincero e diretto. Il 42enne non ha mai avuto mezzi termini:«Cosa mi piace di più della Formula 1? Guidare queste macchine in giro per il mondo. Cosa non mi piace? Le interviste e tutto quello che c’è intorno».