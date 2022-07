Guerra in Ucraina: dietro le quinte sono India e Cina a decidere tutto (e le nostre bollette)

La guerra in Ucraina è un terribile dramma umanitario.

Davvero spaventoso il numero di vite umane perse e sconfortante il bilancio della distruzione causata dalla guerra voluta da Putin.

Ma la guerra in Ucraina ha anche un rilevante impatto economico globale e l’Italia è sicuramente uno dei paesi più colpiti dalle conseguenze economiche della guerra.

India e Cina sono determinanti

Ma vediamo perché Cina ed India giocano un ruolo fondamentale in questa guerra e perché le loro decisioni incidono tantissimo anche sulla nostra economia.

Quando Putin ha attaccato l’Ucraina, l’occidente ha deciso di non rispondere militarmente all’aggressione per non scatenare un conflitto mondiale. La risposta occidentale è stata un embargo ed una dura serie di sanzioni alla Russia. L’occidente in questo modo voleva spingere la Russia verso il default e così metterla in condizione di non poter più nuocere all’Ucraina. Tuttavia il piano dell’Occidente non sta funzionando con la velocità sperata e la ragione sono proprio l’India e la Cina. Infatti la Russia è isolata economicamente nei confronti dell’Occidente ma ha stretto rapporti economici solidissimi e ricchissimi con i due giganti asiatici.

Così la Russia e molto più forte

Questi rapporti economici sono assolutamente fondamentali per il paese di Putin. Infatti è vero che la Russia non sta più vendendo il gas all’Europa nelle quantità erogate fino ad ora. Ma ne sta vendendo grandissime quantità proprio ad India e Cina. I due grandissimi paesi asiatici stanno acquistando gas naturale, petrolio e materie prime dalla Russia fornendo a questo paese un continuo rifornimento di denaro fresco. Dunque sicuramente la Russia sta patendo le forti conseguenze delle sanzioni occidentali ma è forte dell’appoggio di queste due economie rampanti.

Costi ai massimi per gli italiani

Le conseguenze sono dure anche per noi. Infatti finché la Russia non cade o non decide di scendere a miti consigli i prezzi delle materie prime energetiche in Europa resteranno altissimi. Infatti Putin con la stretta sul gas, sul grano e su tante altre materie prime sta tenendo veramente alta l’inflazione in Europa. Molto più di quanto non fosse prima. Insomma l’appoggio di India e Cina si rivela determinante in questa guerra e anche se i due paesi non sono formalmente coinvolti nel conflitto in realtà lo stanno facendo durare in maniera abnorme consentendo alla Russia di resistere molto di più del previsto. Il danno vero oltre che per il popolo ucraino è anche per gli italiani che così vedono l’inflazione diventare sempre più pesante e duratura.