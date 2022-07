Lascia moglie e figli e va a vivere con rifugiata ucraina:«Non abbiamo più denaro, paparazzi mi inseguono e ho perso il lavoro»

Tony Garnett, 29 anni, aveva lasciato moglie e figli per mettersi con Sofia, 22 anni, rifugiata ucraina che aveva ospitato per un periodo nella sua casa

Siamo in Inghilterra. Tony Garnett, 29 anni, qualche mese fa, aveva deciso di lasciare moglie e figli per Sofia, 22 anni, rifugiata ucraina che per qualche tempo aveva ospitato nella casa in cui abitava con la sua famiglia.

Ma da quando sta con Sofia, nella sua vita sono cambiate parecchie cose. Lei aveva detto che il loro era stato un colpo di fulmine, al punto che dieci giorni dopo lui le ha giurato amore eterno:«Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei». La loro storia è cominciata due mesi fa, e ora la loro relazione è messa alla prova da una serie di problemi economici: «Non abbiamo soldi, sopravviviamo con niente». La ragione starebbe nel fatto che la troppa celebrità ha avuto un’influenza negativa sull’andamento del lavoro di Garnett.

I due sono diventati abbastanza noti per quello che è accaduto, tant’è che sono seguiti lei da 7 mila e lui da 5 mila follower sui social. «Avevo un’attività di grande successo nel settore della sicurezza. Ho dedicato tutto me stesso al lavoro, che mi impegnava più di 80 ore a settimana». Ma dal momento in cui Sofia è nella sua vita, le cose hanno iniziato a prendere una piega differente:«Avevo contratti con società importanti, tra cui il servizio sanitario nazionale. Quando i giornalisti e i paparazzi hanno cominciato a seguirmi sul posto di lavoro molte aziende hanno disdetto l’accordo, sostenendo che ora sono un personaggio pubblico e ciò è considerato un problema quando si tratta di incarichi in luoghi sensibili».

Tony prosegue spiegando di doversi arrangiare ora, «di tanto in tanto mando personale davanti alle porte di pub e club, i miei introiti però sono crollati: i giornalisti pressano i miei dipendenti per avere il mio numero di telefono, dato che ho bloccato i miei profili social, e questo non fa bene agli affari». I due si stanno mantenendo rilasciando interviste a pagamento, ma questo non è più sufficiente:«Ho dato fondo alle mie carte di credito e mi aiuta la mia famiglia».