Donna sbranata da due alligatori nel lago di un campo da golf mentre passeggiava

La tragedia è accaduta durante una passeggiata sul lago, che si affaccia su un campo da golf. Un percorso che probabilmente la vittima, la cui identità non è ancora stata rivelata, percorreva spesso ma che questa volta l’ha condotta verso un atroce destino.

Una donna è scivolata nel lago di un campo da golf, dove stava facendo una passeggiata nei pressi della propria abitazione, in Florida.

Nel lago, due alligatori non hanno esitato ad attaccarla, scagliandosi su di lei senza indugio e sbranandola. «Ha lottato per rimanere a galla», ha comunicato l’ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota in una nota. Le generalità della donna non sono ancora state diffuse. L’ufficio dello sceriffo aggiunge che «mentre era in acqua, si sono visti due alligatori vicino alla vittima e alla fine l’hanno afferrata mentre era in acqua».

Il tragico episodio si è verificato al Boca Royale Golf and Country Club a Englewood, che si trova a 30 miglia da Sarasota. Non molto tempo dopo che la salma della donna è stata rinvenuta, la donna è stata dichiarata deceduta. «La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission e l’ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota lavoreranno insieme a questa indagine fino a quando la causa della morte non sarà determinata dall’ufficio del medico legale della contea di Sarasota», ha poi spiegato, sempre in una nota, l’agenzia per la fauna selvatica locale.

Il Boca Royale Golf è un circolo provato che si trova nella parte sud della Contea di Sarasota che si estende per mille acri. Lì ci sono abitazioni, laghi, campi da golf, riserve naturali. Molte delle case site nella proprietà, sono costruite sull’acqua. Il direttore generale del country club, non ha voluto rilasciare commenti su quanto occorso, spiegando che la polizia sta indagando in merito. L’uomo ha solo rammentato che c’erano segnali di pericolo sugli alligatori, affissi accanto ai laghi e agli stagni.

Attacchi alligatori rari

Stando ad alcuni dati della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, dal 1948 al 2021, quindi in 73 anni, la Florida ha contato 442 morsi da alligatori, 26 dei quali sono stati letali. Nell’ultimo decennio, la Florida ha contato mediamente 8 morsi per anno che necessitano cure mediche. Dalle statistiche, la possibilità che qualcuno resti lesionato in modo grave nel corso di una disgrazia con un alligatore è pari a uno su 3,1 milioni.